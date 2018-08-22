Ракету "Ангара-А5" сделают почти на три тонны легче

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Ракету "Ангара-А5" сделают на 2,7 тонны легче, сообщил в среду глава предприятия-производителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.
Он отметил, что первой облегченной "Ангарой" станет либо шестая, либо седьмая, так как уже есть задел по производству ракет со второй по пятую (первую уже запустили в космос в 2014 году).
Вафельные конструкции позволяют значительно облегчить массу изделия без потери прочности за счет "вырезания" ячеек в толстом слое материала.
В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.