Ракету "Ангара-А5" сделают почти на три тонны легче

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Ракету "Ангара-А5" сделают на 2,7 тонны легче, сообщил в среду глава предприятия-производителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Если брать с учетом той технологии, которая уже на Омской площадке сейчас заложена, где ввели в эксплуатацию станок по изготовлению вафельного фона, то "Ангара" сразу на 2,7 тонны становится легче", — сказал он на форуме "Армия-2018".

Он отметил, что первой облегченной "Ангарой" станет либо шестая, либо седьмая, так как уже есть задел по производству ракет со второй по пятую (первую уже запустили в космос в 2014 году).

Вафельные конструкции позволяют значительно облегчить массу изделия без потери прочности за счет "вырезания" ячеек в толстом слое материала.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.