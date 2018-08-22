Рогозин поручил как можно скорее начать второй этап стройки на Восточном

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду поручил как можно быстрее начать строительство инфраструктуры на космодроме Восточном под ракету "Ангара".
"Надо скорее начинать стройку" — сказал он, обращаясь к главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции "Роскосмоса" на форуме "Армия".
Ранее СМИ сообщали о начале строительства, но в пресс-службе компании "Казань", подрядчика стройки, эту информацию опровергли.