Рогозин поручил как можно скорее начать второй этап стройки на Восточном

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КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду поручил как можно быстрее начать строительство инфраструктуры на космодроме Восточном под ракету "Ангара".

"Надо скорее начинать стройку" — сказал он, обращаясь к главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции "Роскосмоса" на форуме "Армия".

Ранее СМИ сообщали о начале строительства, но в пресс-службе компании "Казань", подрядчика стройки, эту информацию опровергли.