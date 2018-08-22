Центр Хруничева отказался от создания модификации ракеты "Протон"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Центр Хруничева считает создание ракеты-носителя среднего класса "Протон-Л" (Лайт) нецелесообразным из-за дороговизны модернизации наземного стартового комплекса, сообщил журналистам глава Центра Алексей Варочко.

Центр Хруничева представил проект в 2016 году. За это время он несколько раз менялся. На выставке "Кадекс" в Казахстане в июне этого года Центр впервые представил макет ракеты.

"Проект есть, другой вопрос — применение этого проекта, целесообразно или нет. Мы считаем, что применение "Протона Лайт" нецелесообразно в одном — не как машины, а как доработки инфраструктуры, которая очень дорого обойдется. Она не окупается. То количество пусков, которое есть, это проще, дешевле и оптимальнее сделать на "Протоне-М", — отметил он.