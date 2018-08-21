РКС запустят сервис по выявлению свалок и вырубки леса из космоса

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Российский сервис, который сможет автоматически выявлять из космоса вырубки лесов, свалок и другие изменения на поверхности Земли, заработает в середине 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Российских космических систем" (РКС) Евгений Нестеров.

"Первый сервис появится в 2019 году, я думаю где-то в середине. Это будет дешифрирование ветровалов, вырубок, карьеров и, в дальнейшем, новые объекты, будем работать с дорогами, по свалкам", — сказал Нестеров на форуме "Армия-2018".

Сервис будет создан в рамках проекта "Территория", который должен полностью заработать к концу 2019 года. Нейросеть будет следить за изменениями объектов на поверхности Земли с помощью спутниковой съемки и идентифицировать эти изменения.

Обработка данных будет идти в специальном центре на территории РКС, он же будет выстаивать отношения с заказчиками.

Как добавила гендиректор компании "ТерраТех" (оператор новых спутниковых сервисов) Милена Элердова, сейчас наработки "Территории" уже используются в проекте "Цифровой лес" в Московской области.