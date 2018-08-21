Ученые доказали наличие льда на поверхности Луны

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ученые смогли окончательно доказать наличие водяного льда на поверхности Луны, он был обнаружен на самых темных и холодных ее участках, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.

"Большая часть льда находится в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше —250 градусов по Фаренгейту (-156,5 градуса по Цельсию). Солнечный свет никогда не поступает в эти части поверхности из-за небольшого наклона оси вращения Луны", — говорится в заявлении.

Команду ученых возглавлял Шуай Ли, который работает в Гавайском и Брауновском университетах, в нее также вошел Ричард Элфик из исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине Калифорнии. Ученые использовали Лунный минеральный картограф M3 (Moon Mineralogy Mapper), принадлежащий НАСА, который помог им доказать, что на поверхности Луны был обнаружен водяной лед, поясняется в сообщении.

Отмечается, что прибор M3 установлен на спутнике "Чандраян-1", запущенном индийской организацией космических исследований (ISRO) в 2008 году. Его основной целью стало подтвердить наличие твердого льда на поверхности Луны. Он собирал данные о присущих льду отражающих свойствах, а также мог непосредственно определить особый способ, которым молекулы льда поглощали инфракрасное излучение, что позволяет разграничить воду в жидком или газообразном состоянии и твердый лед.

В 2009 году НАСА заявило, что в полученных в ходе миссии "Аполлон" в 1970-х годах образцов лунной поверхности было обнаружено присутствие воды. Тогда ученые подсчитали, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды. Позже исследователи заявили о наличии свидетельств, которые указывают на местное происхождение воды на Луне.