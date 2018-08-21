Срок эксплуатации модуля "Наука" продлили на год

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Срок эксплуатации многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" завершится через год после запуска, намеченного в следующем году, сообщил Центр Хруничева.

Официально запуск модуля к Международной космической станции планируется на ноябрь 2019 года. Ранее РИА Новости сообщали о возможности переноса запуска на начало 2020 года.

"Установленный срок эксплуатации МЛМ составляет 15 лет. В настоящее время он продлен до 2020 года", — говорится в материалах Центра Хруничева, распространенных на стенде Роскосмоса на выставке "Армия-2018".

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.