Центр Хруничева представил прототип своего робота - "конкурента" Fedor'а

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Центр Хруничева во вторник представил на выставке "Армия-2018" базовую роботизированную платформу собственной разработки.

Ранее своего робота по имени Fedor представил Фонд перспективных исследований.

"Это прототип робота для работы в сложных условиях, опасных для человека, как наземных, так и в условиях космической станции. Есть сам робот, есть экзоскелет, есть очки, через которые оператор видит глазами робота", — рассказал РИА Новости начальник профильного сектора Центра Хруничева Александр Кузнецов.

Робот двигается, распознает образы, может отвечать на вопросы, но пока это прототип для отработки узлов и агрегатов, отметил Кузнецов.

По его словам, разработка сделана за счет собственных средств Центра.