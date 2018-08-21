В России разрабатывают ракету "Рокот-2" с новой системой управления

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Центр Хруничева работает над новой легкой ракетой-носителем "Рокот-2", говорится в материалах, распространенных на стенде "Роскосмоса".
Сейчас в "Рокоте" используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.
"Рокот" — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".
Впервые о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте, объяснив это политикой импортозамещения.