Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру отложили из-за погоды

ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega со спутником Aeolus на борту, запланированный в ночь на среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложен из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении компании-оператора космодрома Arianespace.

"Проверка перед запуском для полёта VV12 прошла в понедельник, 20 августа… И ракета-носитель Vega, и спутник Aeolus были признаны готовыми к старту. Тем не менее, из-за неблагоприятных погодных условий отсчёт времени готовности непосредственно перед пуском VV12, изначально планировавшийся на (ночь на) среду, был отложен", — написано в коммюнике.

Новое время старта: 18.20 местного времени 22 августа (00.20 четверга мск).

"И ракета-носитель Vega, и спутник Aeolus стабилизированы и находятся в полностью безопасных условиях", — отмечается в документе.

Aeolus – первый спутник, разработанный для Европейского космического агентства (ЕSA) для дистанционного зондирования ветра. Предполагается, что запуск спутника позволит получить данные, необходимые для улучшения качества прогнозов погоды, а также будет способствовать долгосрочным исследованиям климата.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space.

Vega — легкая ракета-носитель, названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Первый запуск четырёхступенчатой РН состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру (Французская Гвиана).