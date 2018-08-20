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Геологи назвали новую причину коллапса империи майя

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© Фото : Peter DouglasПауахтун, бог воды в религии индейцев майяПауахтун, бог воды в религии индейцев майя
© Фото : Peter Douglas
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Города-государства индейцев-майя могли исчезнуть не только из-за длительных засух, но и из-за массовой вырубки лесов и деградации почв, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Пирамида Кукулькана
© РИА Новости / РИА Новости
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"Сегодня эти участки джунглей выглядят как настоящий первобытный лес. Но если посмотреть на их почву, можно понять, что экосистемы в далеком прошлом пережили резкий коллапс и никогда полностью не восстанавливались", — рассказывает Питер Дуглас (Peter Douglas) из университета Макгилла в Монреале (Канада).

Загадки Юкатана

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считает ряд археологов, могли быть засухи, вызванные изменением климата и перенаселением городов майя. Первые серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.

Руины города Тулум цивилизации майя в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Последующие раскопки в других городах-государствах майя дали более противоречивые результаты. Они показали, что коллапс их культуры мог быть связан не только с климатом, но и с политическими конфликтами между индейскими "полисами". Это заставило ученых спорить о том, какое место занимал климат в их жизни.

Дуглас и его коллеги раскрыли еще один фактор, повлиявший на эту "геополитическую катастрофу", проанализировав то, как менялись почвы в тех тропических лесах, где находились города майя, во времена расцвета и заката их цивилизации.
Для этого ученые отправились в джунгли на юге Мексики и севере Гватемалы, и извлекли со дна трех озер – Чиканканаб, Сальпетен и Итцан – образцы почвы, формировавшиеся на протяжении последних четырех тысяч лет.

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Как объясняют геологи, каждый год там возникают новые отложения ила, содержащие в себе небольшие порции пыльцы и других растительных останков, попадающих туда вместе с ветром. Помимо относительно "свежих" следов флоры, в почве дна озер присутствует некоторое количество воскообразных молекул гораздо более древнего происхождения.

Возраст этих молекул, по словам Дугласа, служит своеобразным индикатором количества органики, которая попадает и вымывается из почвы. Если растительных и животных останков достаточно много, то микробы "съедают" более доступные соединения и не трогают этот воск, из-за чего его возраст будет значительно выше, чему остальных следов жизни флоры. Если же почва беднеет, то тогда эти молекулы будут не намного старше "обычной" биомассы.

Невидимая рука экологии

Руководствуясь этой идеей, команда Дугласа измерила возраст воска и других отложений, используя радиоуглеродный анализ. Как оказалось, до появления городов-государств, примерно 3500 лет назад, воск был примерно на 1,5 тысячи лет старше, чем остальные отложения органики. Это, как отмечают ученые, соответствует типичных значениям для современных тропических джунглей, нетронутых человеком.

Примерно в 1500 году до нашей эры ситуация резко меняется. Различия в возрасте воска и "обычной" биомассы начали резко исчезать, достигнув отметки в 380-400 лет. В это же время, как отмечают ученые, деревни майя начинают превращаться в первые крупные города-государства.

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Обеднение почв, как считают геологи, связано с тем, что майя массово вырубали джунгли и расчищали их для посадок кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Почва джунглей, как на то указывают отложения со дна озер, не успевала восстанавливаться и быстро теряла плодородность. Это, скорее всего, вынуждало индейцев делать новые вырубки и забрасывать старые поля.

Как это связано с коллапсом их цивилизации? Дело в том, что почвы не восстанавливались и после того, как майя покидали вырубленные участки леса. Количество органики в ней, судя по отсутствию изменений в составе ископаемого грунта, оставалось низким и через столетия после ухода "эксплуататоров".

Засуха. Архивное фото
CC0 / daeron / Засуха
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Причиной этого, как предполагают ученые, было то, что уничтожение леса резко ускоряло эрозию грунта, в том числе вымывание некоторых микроэлементов из него. В результате этого менялся кислотно-щелочной баланс, что ускоряло разложение органики микробами и обедняло почву.

Подобные необратимые изменения, влиявшие на урожайность полей майя, как считают ученые, послужили одной из главных причин коллапса их цивилизации, чье действие растянулось на несколько столетий, если не тысячелетий.

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