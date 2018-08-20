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Подростки читают все меньше книг, выяснили ученые

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© Depositphotos / DragonImagesДевушка за компьютеромДевушка за компьютером
© Depositphotos / DragonImages
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Меньше 20% современных подростков читают книги, газеты или журналы каждый день, но при этом больше 80% из них постоянно сидят в социальных сетях. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале PPMC.

Подросток делает уроки
© Fotolia / Photobank
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"По сравнению с прошлыми поколениями, подростки 2010 годов больше проводят времени в сети, и меньше читают книги и смотрят телевизор. Общение с гаджетами заменило радости от чтения историй и просмотра фильмов на телеэкране", — заявила Джин Твенге (Jean Twenge) из университета Сан-Диего (США).

Каждое поколение родителей, бабушек и дедушек считает, что молодежь их времени была более терпеливой, старательной и ответственной, чем их собственные дети, внуки или прочие молодые люди. Часто подобные стереотипы привлекают внимание ученых, изучающих то, как на самом деле меняются привычки и поведение молодежи и детей.

Эти исследования часто приводят к неоднозначным результатам. К примеру, недавно ученые выяснили, что современная молодежь оказалась менее распущенной и  более скромной, чем их родители из "поколения Пепси" и их дедушки и прадедушки из поколения "шестидесятников". При этом они оказались менее самостоятельными и склонными к независимой жизни, а также более терпеливыми, чем их родители.

Твенге и ее коллеги проверили одну из главных претензий мам и бабушек к их детям – действительно ли современные дети проводят слишком много времени за компьютерами и телефонами и почти ничего не читают?

Для этого ученые связались с участниками школьного проекта Monitoring the Future, в котором каждый год участвует около 50 тысяч учеников средней и высшей школы. В общей сложности в нем было задействовано более миллиона подростков, проходивших различные тесты и соцопросы с 1976 по 2016 год.

Молодые люди отдыхают на территории музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ученые: молодежь оказалась менее распущенной, чем "поколение икс"

Воспользовавшись этим обширным набором данных, ученые попытались оценить то, как поменялось отношение подростков к книгам и двум главным "врагам" их успеха в жизни – к телевизору и цифровым гаджетам – за последние десять лет.

Как оказалось, ситуация действительно радикально поменялась. В прошлом, подростки проводили около часа в день за телефоном и компьютером и почти не сидели в социальных сетях, существовавших в середине 2000 годов.

Сейчас цифровой мир "отъедает" примерно в два раза больше времени у подростков и старших, и средних возрастных категорий, и захватывает фактически все их свободное время. Подобная экспансия интернета в жизнь детей, по словам ученых, стала возможной из-за того, что подростки почти полностью перестали читать книги, газеты и журналы.

В прошлом, примерно каждый третий старшеклассник говорил о том, что он читает книги или газеты каждый день. Сейчас этот показатель снизился до 2% и 16% для учеников американских 10 и 12 классов.

Праздник красок Холи в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Примерно треть из них не прочитала ни одной художественной книги за год за исключением тех, которые были включены в школьную программу, что в три раза больше, чем в 1970 годах. Аналогичным образом уменьшилось влияние телевизора – число его постоянных зрителей среди подростков упало примерно в два раза.

Отказ от книг, как считает Твенге, негативным образом влияет на успеваемость подростков при поступлении в колледж и университет из-за отсутствия у них усидчивости и внимательности.  Кроме того, этот феномен может негативно влиять на их политическую грамотность и способность воспринимать сложные проблемы, заключают ученые.

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