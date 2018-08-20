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РИА Наука
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Климатологи выяснили, почему дожди и жара стали "бесконечными"

(обновлено: 16:07 20.08.2018)
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© AFP 2018 / Josh EdelsonСгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобилиСгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобили
© AFP 2018 / Josh Edelson
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Дожди и эпизоды жары стали необычно длинными в последние годы из-за резких изменений в характере движения ветров над Америкой, Европой и Азией, связанных с потеплением Арктики. Об этом пишут климатологи в журнале Nature Communications.

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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"Всю нашу планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем "планетными волнами". Наши наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая их распространению и движению. Когда такие волны "застревают", они, по сути, "замораживают" погоду, в результате чего дожди превращаются в потопы, хорошая погода — в волны жары, а засухи — в мощнейшие пожары", — рассказывает Ханс Шнелльнгубер (Hans Schnellnhuber) из Института  климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на пять процентов.

Как отмечает Шнелльнгубер, многие люди начали замечать в последние годы, что погода в летние месяцы меняется не так быстро, как это происходило в прошлом, — жаркие дни превратились в недели жары, а дожди иногда продолжаются по несколько суток. Это вызывает пожары, потопы и другие катаклизмы, наносящие огромный урон экономике и уносящие жизни сотен людей.

Летучие мыши, умершие от жары
© Help Save the Wildlife and Bushlands in Cambelltown
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Немецкие климатологи заинтересовались этой проблемой и попытались раскрыть ее корни, изучая данные, собранные наземными метеорологическими станциями и спутниками во время подобных аномалий. Проанализировав эти данные, ученые сравнили их с тем, что предсказывали компьютерные климатические модели в надежде найти корень этих странных "заморозок" погоды.

Как оказалось, почти все эти события были порождены тем, что температуры в Арктике в последние годы росли заметно выше, чем в других регионах Земли. Благодаря этому разница в температуре между Заполярьем, умеренными широтами и тропиками заметно упала, что резко поменяло характер движения ветров в верхних слоях атмосферы.

В прошлом, как объясняют ученые, так называемые планетные волны, или струйные течения, беспрепятственно гуляли по атмосфере Земли, двигаясь с запада на восток и равномерно распределяя тепло по тем широтам, где они существуют.

Мужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Глобальное потепление ослабило и сделало их менее стабильными. Это не только изменило то, где протекают подобные "воздушные реки" и как быстро они движутся, но и создало особые "стоячие волны" внутри них, где условия очень долгое время не меняются.

При появлении таких зон, как показывают расчеты климатологов, погода в их окрестностях "замораживается" и не меняется на протяжении того времени, пока эта стоячая волна не исчезнет. Подобные феномены, по мнению климатологов, породили недавние пожары в США и в Канаде, потопы в Англии и в других странах Европы, а также множество других погодных аномалий.

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