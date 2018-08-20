Японский астронавт назвал туалет одним из главных предметов на МКС

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Собирающийся в третий полет на Международную космическую станцию (МКС) японский астронавт Соити Ногути (Soichi Noguchi) считает туалет одним из главных объектов на космической станции, а умение им пользоваться — важным навыком.

One of the most important skills to live in #space station — how to use toilet! 宇宙ステーションで最も大事な設備のひとつ、宇宙トイレ！ pic.twitter.com/i5HVWJbSt7 — Soichi Noguchi 野口 聡－ (@Astro_Soichi) 15 августа 2018 г.

"Одно из самых важных умений для жизни на космической станции — как использовать туалет. Космический туалет — один из самых важных объектов на космической станции!", — написал он в своем Twitter, запись которого процитировал Twitter Японского космического агентства.

К сообщению японский астронавт прикрепил иллюстрацию, как он находится рядом с космическим туалетом.

Ногути дважды летал на МКС — в 2005 году на американском шаттле "Дискавери", в 2009-2010 годах — на российском "Союзе". В свой третий полет он отправится в конце 2019 года.

На МКС расположено два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле "Заря", а в 2007 НАСА заказало туалет для модуля "Спокойствие" в связи с тем, что длительное время не могло разработать собственный аналог. За санузел НАСА заплатило России 19 миллионов долларов США. В 2017 году НАСА заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета.