Ученые объяснили вред "коктейлей" из алкоголя и энергетиков

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Группа биологов из США, Великобритании и Бразилии рассказала о негативном воздействии на человеческий организм одновременного употребления спиртных и энергетических напитков, соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Psychiatric Research.
Суть эксперимента заключалась в наблюдении за поведением рыб вида данио-рерио, помещенных в разные аквариумы, в одном из которых была обычная вода, в других — смесь из различных пропорций воды, таурина и этилового спирта. Для изучения аномалий в поведении подопытных затем поместили в резервуары с другими рыбами, включая хищную.
По результатам научного эксперимента ученые выявили следующую закономерность: нахождение данио-рерио в аквариуме с этанолом или таурином вызывает уменьшение их социальной активности. После воздействия "коктейля" у подопытных также наблюдалось резкое ослабление реакции на присутствие рядом хищника.
Этиловый спирт считается самым распространенным депрессантом, негативно воздействующим на центральную нервную систему. Этанол обладает расслабляющим эффектом, поэтому люди изредка употребляют вместе с алкоголем различные энергетические напитки, которые обладают стимулирующими свойствами из-за имеющегося в их составе таурина.
Чрезмерное употребление алкоголя приводит к большому числу физиологических и психологических нарушений в работе организма, алкоголизм считается одной из самых распространенных болезней человечества.