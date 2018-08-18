МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые из Южной Кореи выявили способ раннего обнаружения болезни Паркинсона по изменениям в сетчатке глаз, результаты исследования публикует издание News Medical со ссылкой на журнал Neurology.
По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, это взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она добавила, что это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.
В эксперименте приняли участие 49 человек пожилого возраста, у которых ранее нашли это заболевание, но которые еще не начинали лечение. Полученные данные сравнивались с результатом обследования 54 пожилых людей, у которых симптомов болезни никогда не наблюдалось.
Исследователи отмечают, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие эксперименты большего масштаба.
Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.