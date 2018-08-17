Химики изучили древнейший сыр Земли из древнеегипетской гробницы

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Археологи нашли в гробнице мэра Мемфиса времен Рамзеса II необычные глиняные горшки, в которых химики обнаружили пока самые древние следы сыра возрастом в 3300 лет. Их выводы были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

"Мы нашли самые древние "твердые" следы сыра на Земле. Несмотря на то, то он не был изолирован от окружающей среды, лежал в раскаленном песке пустыни и находился в сильнощелочной среде, типично "сырные" белковые молекулы смогли дожить до наших дней", — пишут Энрико Греко (Enrico Greco) из университета Катании (Италия) и его коллеги.

Сыр считается одним из самых древних молочных продуктов, его рецепт был открыт человечеством в далекой древности, еще до появления первых государств. Считается, что сыр мог появиться примерно в 8 тысячелетии до нашей эры, когда человек впервые одомашнил овец. Родина сыра пока остается неизвестной, однако на ее роль одновременно претендуют Европа, Центральная Азия и Ближний Восток.

Следы молока и типичных компонентов сыра, "застрявших" в древней керамике, говорят о том, что сыр появился изначально в Европе примерно 7,5 тысячи лет назад, и затем распространился по территории остальных континентов Старого света.

Восемь лет назад египетские археологи, сотрудничающие с Греко и его командой, начали раскопки на территории Саккары, древнейшего некрополя Древнего Египта, расположенного рядом с Каиром. Через три года они обнаружили гробницу Птахмеса, одного из правителей Мемфиса во времена Рамзеса II и Сети I.

Его усыпальница была открыта и описана британскими археологами еще в 1885 году, однако впоследствии она была засыпана песками и потеряна для науки. Внутри нее ученые нашли не только большое число погребальных артефактов, но и несколько частично разбитых глиняных горшков, заполненных какой-то странной белой порошкообразной субстанцией.

Памятуя о "проклятии мумии", археологи обратились за помощью к химикам, попросив их разобраться в том, что раньше содержалось в этих горшках, которые Птахмес планировал забрать с собой в путешествие к "полям камыша".

Растворив часть этого порошка в воде и изучив его под микроскопом, Греко и его коллеги обнаружили, что он содержал в себе большое число сахаров и примерно 90 разновидностей частично разложившихся белков.

В их число входили казеин, альбумин, лизоцим, каприн и многие другие цепочки аминокислот, которые присутствуют в коровьем, овечьем или козьем молоке или в кисломолочных продуктах. Дальнейший анализ показал, что сыр был изготовлен из коровьего молока и "закваски" на базе сычуга теленка.

Что интересно, в этих остатках сыра присутствовали не только животные, но и бактериальные белки. Они, как выяснили ученые, принадлежали болезнетворным бактериям Brucella melitensis, вызывающим бруцеллез, острую лихорадку, как у коров и других животных, так и у людей.

Египетские хроники времен Нового Царства, как отмечают Греко и его коллеги, содержат в себе упоминания о вспышках подобной болезни. Теперь у ученых есть однозначные свидетельства того, что эти эпизоды вызывались Brucella melitensis.

Что интересно, химикам не удалось найти никаких следов других микробов, полезных лактобактерий, играющих важную роль в ферментации молока. Как надеются авторы статьи, анализ других образцов "порошка" из гробницы Птахмеса, а также иные находки подобного рода помогут нам раскрыть секреты древнеегипетского сыроварения.