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РИА Наука
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Химики изучили древнейший сыр Земли из древнеегипетской гробницы

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© Фото : Courtesy of Enrico Greco, University of Catania, ItalyСыр, найденный в гробнице мэра Мемфиса в СаккареСыр, найденный в гробнице мэра Мемфиса в Саккаре
© Фото : Courtesy of Enrico Greco, University of Catania, Italy
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Археологи нашли в гробнице мэра Мемфиса времен Рамзеса II необычные глиняные горшки, в которых химики обнаружили пока самые древние следы сыра возрастом в 3300 лет. Их выводы были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

Черепки глиняных сосудов, которые использовали древние европейские сыровары 7,5 тысячи лет назад
© Salque et al. / Nature
Жители севера Европы научились делать сыр 7,5 тыс лет назад
"Мы нашли самые древние "твердые" следы сыра на Земле. Несмотря на то, то он не был изолирован от окружающей среды, лежал в раскаленном песке пустыни и находился в сильнощелочной среде, типично "сырные" белковые молекулы смогли дожить до наших дней", — пишут Энрико Греко (Enrico Greco) из университета Катании (Италия) и его коллеги.

Сыр считается одним из самых древних молочных продуктов, его рецепт был открыт человечеством в далекой древности, еще до появления первых государств. Считается, что сыр мог появиться примерно в 8 тысячелетии до нашей эры, когда человек впервые одомашнил овец. Родина сыра пока остается неизвестной, однако на ее роль одновременно претендуют Европа, Центральная Азия и Ближний Восток.

Следы молока и типичных компонентов сыра, "застрявших" в древней керамике, говорят о том, что сыр появился изначально в Европе примерно 7,5 тысячи лет назад, и затем распространился по территории остальных континентов Старого света.

Восемь лет назад египетские археологи, сотрудничающие с Греко и его командой, начали раскопки на территории Саккары, древнейшего некрополя Древнего Египта, расположенного рядом с Каиром. Через три года они обнаружили гробницу Птахмеса, одного из правителей Мемфиса во времена Рамзеса II и Сети I.

Его усыпальница была открыта и описана британскими археологами еще в 1885 году, однако впоследствии она была засыпана песками и  потеряна для науки. Внутри нее ученые нашли не только большое число погребальных артефактов, но и несколько частично разбитых глиняных горшков, заполненных какой-то странной белой порошкообразной субстанцией.

Сыры в бывшем бункере боеприпасов швейцарской армии в городе Гисвиль, Швейцария
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Ученые нашли в сырной плесени вещество, убивающее рак и супермикробов

Памятуя о "проклятии мумии", археологи обратились за помощью к химикам, попросив их разобраться в том, что раньше содержалось в этих горшках, которые Птахмес планировал забрать с собой в путешествие к "полям камыша".

Растворив часть этого порошка в воде и изучив его под микроскопом, Греко и его коллеги обнаружили, что он содержал в себе большое число сахаров и примерно 90 разновидностей частично разложившихся белков.

В их число входили казеин, альбумин, лизоцим, каприн и многие другие цепочки аминокислот, которые присутствуют в коровьем, овечьем или козьем молоке или в кисломолочных продуктах. Дальнейший анализ показал, что сыр был изготовлен из коровьего молока и "закваски" на базе сычуга теленка.

Что интересно, в этих остатках сыра присутствовали не только животные, но и бактериальные белки. Они, как выяснили ученые, принадлежали болезнетворным бактериям Brucella melitensis, вызывающим бруцеллез, острую лихорадку, как у коров и других животных, так и у людей.

Лабораторные исследования
© Fotolia / borzywoj
Ученые из МГУ нашли уникальных полезных микробов в молоке из Бурятии

Египетские хроники времен Нового Царства, как отмечают Греко и его коллеги, содержат в себе упоминания о вспышках подобной болезни. Теперь у ученых есть однозначные свидетельства того, что эти эпизоды вызывались Brucella melitensis.

Что интересно, химикам не удалось найти никаких следов других микробов, полезных лактобактерий, играющих важную роль в ферментации молока. Как надеются авторы статьи, анализ других образцов "порошка" из гробницы Птахмеса, а также иные находки подобного рода помогут нам раскрыть секреты древнеегипетского сыроварения.

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