Севастопольские ученые научились делать удобрения из списанных снарядов

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Экологически безопасная технология утилизации боеприпасов, содержащих тротил, гексоген и "морские смеси" (смеси тротила, гексогена и алюминия), разработана учеными научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" Севастопольского госуниверситета, сообщила пресс-служба вуза.

"Это технология биодеструкции. Мы разработали уникальный набор микроорганизмов, способных перерабатывать тротил и гексогеносодержищие отходы. Оболочки боеприпасов вскрываются биологическим способом", — приводит слова кандидата технических наук, начальника управления организации научных исследований СевГУ Владимира Гавриша пресс-служба.

Процесс переработки боезаряда занимает 15 суток. Боеприпас с удаленным взрывателем аккуратно помещают в бассейн, где бактерии сами его вскрывают и начинают переработку взрывчатого вещества. Полученный в результате продукт невозможно подорвать ни одним известным способом.

Компост, полученный из переработки взрывчатых веществ, может быть переработан в высококлассные органические удобрения, отмечают ученые. Технология, разработанная в СевГУ, позволит отказаться от экологически вредной утилизации через подрыв или их энергоемкой и нерентабельной промпереработки. Ученые разработали также технологию рекультивации земель, содержащих остатки не прореагировавших взрывчатых веществ.

Ранее в разработках севастополських ученых было заинтересовано Министерство обороны Украины. Технология была успешно испытана и запатентована в 2003 году совместно с ООО "Укрспецтехнологии". Сейчас ею заинтересовалась Российская академия ракетных и артиллерийских наук, отметили ученые вуза.