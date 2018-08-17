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Госкорпорация "Роскосмос" начнет выпускать журнал "Русский космос"

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" закроет принадлежащие ей журналы "Новости космонавтики" и "Российский космос", а вместо него начнет выпуск журнала "Русский космос".

Начальник ФГБУ НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина Павел Власов выступает на церемонии представления новых российских космонавтов. 10 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Роскосмос" начнет новый набор в отряд космонавтов
"В целях популяризации отечественной космонавтики принято решение об обновлении журнала "Новости космонавтики". На его базе при поддержке госкорпорации Роскосмос будет создан научно-популярный журнал "Русский космос", рассчитанный на более широкую аудиторию, имеющий современный формат и расширенный тематический спектр", — говорится в сообщении на сайте журнала "Новости космонавтики".

Выпуск журнала "Русский космос" запланирован с начала 2019 года. Журнал "Новости космонавтики", выходивший 27 лет, при этом будет закрыт. Сотрудники старого издания перейдут в новое.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, вместе с журналом "Новости космонавтики" будет закрыт другой журнал "Роскосмоса" — "Российский космос". Его коллектив также войдет в обновленный журнал.

На научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос" 28 июня в Москве гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил идею освоения космоса для России с религией.

"Значение русского космоса в нашем обществе, в истории нашей страны чрезвычайно велико. По сути дела, русский космос — это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, и нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом", — объяснил тогда Рогозин.

Это космос: лучшие снимки звездного неба
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jez HughesБританец Джез Хьюз сфотографировал Млечный Путь над одним из самых старых в мире деревьев. Снимок сделан в Национальном парке Иньо в Калифорнии.Работа фотографа Jez Hughes Guarding the galaxy, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jez Hughes
Британец Джез Хьюз сфотографировал Млечный Путь над одним из самых старых в мире деревьев. Снимок сделан в Национальном парке Иньо в Калифорнии.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Dani CaxeteИспанец Дани Каксете запечатлел Международную космическую станцию между двумя солнечными пятнами.Работа фотографа Dani Caxete (Fernández Méndez) ISS sunspots, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Dani Caxete
Испанец Дани Каксете запечатлел Международную космическую станцию между двумя солнечными пятнами.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete ProulxТуманность созвездия Южная Корона. Авторы - Марк Хэнсон, Уоррен Келлер, Стив Мазлин, Рекс Паркер, Томми Тсе, Дэвид Плеско, Пит Пру из США.Работа фотографов Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete Proulx NGC 6726 and NGC 6727, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete Proulx
Туманность созвездия Южная Корона. Авторы - Марк Хэнсон, Уоррен Келлер, Стив Мазлин, Рекс Паркер, Томми Тсе, Дэвид Плеско, Пит Пру из США.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/ Michael Zav'yalovВ числе лучших - кадр северного сияния над Баренцевым морем в районе села Териберка, сделанный нашим соотечественником Михаилом Завьяловым.Работа фотографа Michael Zav'yalov Aurora Borealis on the coast of the Barents sea, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/ Michael Zav'yalov
В числе лучших - кадр северного сияния над Баренцевым морем в районе села Териберка, сделанный нашим соотечественником Михаилом Завьяловым.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Nicolas LefaudeuxФранцузу Николя Лефодо удалось передать на фото поразительные цвета и детали поверхности Луны.Работа фотографа Nicolas Lefaudeux Color-Full Moon, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Nicolas Lefaudeux
Французу Николя Лефодо удалось передать на фото поразительные цвета и детали поверхности Луны.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jingpeng LiuАмериканец Цзинпень Лю создал панораму из шести снимков, раскрывающую красоту нашей Галактики.Работа фотографа Jingpeng Liu Expedition to Infinity, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jingpeng Liu
Американец Цзинпень Лю создал панораму из шести снимков, раскрывающую красоту нашей Галактики.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Peter WardПолное солнечное затмение. Фото Питера Уорда из Австралии.Работа фотографа Peter Ward Earth Shine, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Peter Ward
Полное солнечное затмение. Фото Питера Уорда из Австралии.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mario CogoИтальянский фотограф Марио Кого удостоился номинации за снимок звезды Ригель и туманности Голова Ведьмы.Работа фотографа Mario Cogo Rigel and the Witch Head Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mario Cogo
Итальянский фотограф Марио Кого удостоился номинации за снимок звезды Ригель и туманности Голова Ведьмы.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Łukasz SujkaПятна на солнце. Автор - Лукаш Суйка из Польши.Работа фотографа Łukasz Sujka AR 2665 and Quiescent Prominence, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Łukasz Sujka
Пятна на солнце. Автор - Лукаш Суйка из Польши.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Carlos F. TurienzoЗа снимок Млечного Пути над горным массивом Тре-Чиме-ди-Лаваредо отметили испанского фотографа Карлоса Ф. Туриенцо.Работа фотографа Carlos F. Turienzo Guardian of Tre Cime, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Carlos F. Turienzo
За снимок Млечного Пути над горным массивом Тре-Чиме-ди-Лаваредо отметили испанского фотографа Карлоса Ф. Туриенцо.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jake MosherВ центре этого небесного парада - Полярная звезда. Джейку Мошеру из США пришлось постараться, чтобы получить впечатляющий кадр.Работа фотографа Jake Mosher Holding Due North, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jake Mosher
В центре этого небесного парада - Полярная звезда. Джейку Мошеру из США пришлось постараться, чтобы получить впечатляющий кадр.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero VenturaМигель Энджел Гарсия Борелла и Луис Ромеро Вентура из Испании запечатлели светящуюся туманность Ориона.Работа фотографов Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero Ventura Mosaic of the Great Orion & Running Man Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero Ventura
Мигель Энджел Гарсия Борелла и Луис Ромеро Вентура из Испании запечатлели светящуюся туманность Ориона.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tom O'Donoghue, Olly Penrice"Скрытая галактика" - так назвали свое фото Том О'Донохью и Олли Пенрис из Австралии.Работа фотографов Tom O'Donoghue, Olly Penrice The Hidden Galaxy, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tom O'Donoghue, Olly Penrice
"Скрытая галактика" - так назвали свое фото Том О'Донохью и Олли Пенрис из Австралии.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mikkel BeiterУсловия для этого снимка не были идеальными: в небе ярко сияла Луна. Однако датчанин Миккель Бейтер сумел сделать выразительный кадр северного сияния.Работа фотографа Mikkel Beiter Aurorascape, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mikkel Beiter
Условия для этого снимка не были идеальными: в небе ярко сияла Луна. Однако датчанин Миккель Бейтер сумел сделать выразительный кадр северного сияния.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tianyuan XiaoАвтор снимка под названием "Млечный путь и гроза" Тяньюань Сяо из Австралии сумел передать контраст между неподвижными светилами и движущимися объектами в небе.Работа фотографа Tianyuan Xiao Thunderstorm under milky way, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2018
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tianyuan Xiao
Автор снимка под названием "Млечный путь и гроза" Тяньюань Сяо из Австралии сумел передать контраст между неподвижными светилами и движущимися объектами в небе.
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