Госкорпорация "Роскосмос" начнет выпускать журнал "Русский космос"

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" закроет принадлежащие ей журналы "Новости космонавтики" и "Российский космос", а вместо него начнет выпуск журнала "Русский космос".

"В целях популяризации отечественной космонавтики принято решение об обновлении журнала "Новости космонавтики". На его базе при поддержке госкорпорации Роскосмос будет создан научно-популярный журнал "Русский космос", рассчитанный на более широкую аудиторию, имеющий современный формат и расширенный тематический спектр", — говорится в сообщении на сайте журнала "Новости космонавтики".

Выпуск журнала "Русский космос" запланирован с начала 2019 года. Журнал "Новости космонавтики", выходивший 27 лет, при этом будет закрыт. Сотрудники старого издания перейдут в новое.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, вместе с журналом "Новости космонавтики" будет закрыт другой журнал "Роскосмоса" — "Российский космос". Его коллектив также войдет в обновленный журнал.

На научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос" 28 июня в Москве гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил идею освоения космоса для России с религией.

"Значение русского космоса в нашем обществе, в истории нашей страны чрезвычайно велико. По сути дела, русский космос — это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, и нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом", — объяснил тогда Рогозин.