Россия одобрила вступление Великобритании в проект лазера XFEL

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство России одобрило вступление Великобритании в уникальный международный научный проект самого мощного в мире Европейского лазера на свободных электронах XFEL, который необходим ученым для получения новых данных об устройстве материи, а также для изучения процессов, происходящих в природе на уровне нанометров. Соответствующее распоряжение кабинета министров РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ поручено от имени российского правительства подписать протокол к конвенции о строительстве и эксплуатации XFEL. Протокол, представленный Минобрануки, был согласован с МИД, Минфином, Минэкономразвития РФ, а также с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и предварительно одобрен государствами-участниками проекта XFEL.

О том, что Великобритания присоединится к проекту XFEL, сообщалось ранее. Взнос Великобритании в проект составит 26,2 миллиона евро в ценах 2005 года, отмечается в распоряжении.

Установка XFEL, построенная на территории Германии, необходима для получения исключительно ярких и сверхкоротких импульсов рентгеновского излучения. Эксплуатация XFEL началась в 2017 году. С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

В создании XFEL участвовало 12 европейских государств, в том числе Россия, стоимость проекта — 1,2 миллиарда евро. Россия внесла большой вклад в создание XFEL — как финансовый, так и интеллектуальный.

Проект XFEL разрабатывался при участии 300 институтов из 36 стран. Российские участники — это Курчатовский институт (Москва, Протвино, Санкт-Петербург), Институт ядерных исследований РАН (Москва), Институт кристаллографии РАН (Москва), Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Физико-технический институт имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург), предприятие Росатома НИИЭФА имени Ефремова (Санкт-Петербург), Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), вузы — МИФИ, МФТИ, МГУ и другие организации.