Марсоход Opportunity пока не удается "разбудить", заявили в НАСА

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Специалистам НАСА пока не удалось установить связи с марсоходом Opportunity, несмотря на то, что количество пыли в атмосфере Марса упало почти до нормальных значений, заявили в Лаборатории реактивного движения НАСА.

"На текущий момент времени уровень пыли в атмосфере упал до отметки в 2,1 тау, однако потом он вырос до 2,5 тау. Пока она не снизится до отметки в 2 тау, мы не ожидаем "услышать" что-либо от ровера", но продолжаем постоянно следить за его сигналами", — заявили участники миссии.

В первых числах июня на Марсе началась мощная пылевая буря, охватившая большую часть кратера Индевор, где работает марсоход Opportunity. Через несколько дней после ее начала ситуация настолько сильно ухудшилась, что инженерам миссии пришлось перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все его инструменты, за исключением часов.

В середине июня, как показали снимки с марсохода Curiosity, работающего фактически на противоположной стороне планеты, буря охватила весь Марс и официально достигла планетарных масштабов.

Только в конце июля пылевая завеса начала постепенно оседать на поверхность планеты, и в ближайшие несколько недель и месяцев обстановка на Марсе должна радикально улучшиться. В первые две недели августа количество пыли в атмосфере упало в несколько сотен раз, что заметно улучшило ситуацию.

Не стоит ожидать, что марсоход Opportunity проснется в ближайшее время – пока уровень освещенности поверхности Марса остается крайне низким. Вдобавок, пока не совсем ясно, пережили ли его батареи почти месяц жизни в полной темноте и холоде.

Как сегодня считают специалисты агентства, подобная буря, возникшая на планете примерно 8 лет назад, послужила причиной гибели марсохода Spirit, "брата-близнеца" Opportunity, застрявшего на склоне кратера Гусева в 2010 году.

В данном случае жизни робота ничто не угрожает – на Марсе наступает лето, и температуры на его поверхности не должны упасть ниже минус 40 градусов Цельсия, критически опасной отметки для ровера.