Археологи нашли в Крыму склеп с изображением Геркулеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Украшенный рельефами античный склеп найден и расчищен во время раскопок на некрополе Кыз-Аул (Керченский полуостров), сообщил РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

"Во время раскопок на некрополе Кыз-Аул был расчищен украшенный рельефами античный склеп. Ученые считают, что это был монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием. Рельеф располагался возле прохода в главной камере сооружения. По мнению руководителя экспедиции Николая Федосеева, это было изображение Геркулеса (герой древнегреческой мифологии – ред.) и возможно камфара с птицами. Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века н.э. Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах", — сказал Марков.

По его словам, захоронение оказалось разграбленным.

"Аналогичные склепы первых веков зафиксированы в разных местах Боспора, что свидетельствует о возрождении прежней традиции монументальной погребальной архитектуры", — подчеркнул археолог.