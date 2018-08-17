Ученая рассказала, когда в России станет возможным редактирование генов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Редактировать гены человека для лечения наследственных заболеваний в России начнут, когда будет доказана безопасность технологии, первые результаты получат через три — четыре года, заявила в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории мутагенеза научного учреждения "Медико-генетический научный центр", кандидат медицинских наук Светлана Смирнихина.

"Технически это возможно, гены можно редактировать как у взрослого человека, так и у эмбриона. Технология будет применяться тогда, когда будет, прежде всего, доказана ее безопасность. Работы в этой области сейчас ведутся, уже есть клинические испытания по геномному редактированию. Первые результаты по безопасности мы можем получить уже в ближайшие три — четыре года. Наиболее полные данные будут получены в течение десятилетий после длительного наблюдения исходов такого вмешательства", — сказала Смирнихина.

Она отметила, что технология будет доступна для лечения самых распространенных наследственных заболеваний, таких, как мукополисахаридоз, муковисцидоз, миодистрофия Дюшенна и наследственных онкологических заболеваний.

Для редактирования генов человеку делают обычную инъекцию. "Необходимые для геномного редактирования компоненты в составе вирусного вектора попадают в кровь. Вирусный вектор нужен, чтобы эти компоненты (ферменты и правильные гены) через кровь попали непосредственно в нужные органы, где необходимо исправить мутацию", — пояснила Смирнихина.