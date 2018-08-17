Названа неожиданная польза завтрака

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследователи из университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности. С выводами ученых можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Для исследования была набрана группа добровольцев, половину участников накормили с утра молочной кашей, а другую часть отправили на голодный желудок в тренажерный зал. После нагрузок и трехчасового отдыха ученые проверяли уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах испытуемых.

Завтрак перед тренировкой, как выяснилось, сильно повышает скорость метаболизма углеводов и выведения глюкозы из крови после тренировки, а также влияет на изменения уровня сахара в крови в течение двух часов после еды. Иными словами, полезный завтрак перед тренировкой ускоряет обмен веществ.

Такие результаты эксперимента, как отметили ученые, могут быть полезными при лечении многих болезней, включая ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также диабет второго типа.

Ранее американские исследователи обнаружили связь между получением удовольствия от еды и способом ее употребления, сообщил журнал Personality and Social Psychology Bulletin. В результате эксперимента выяснилось, что необычные способы употребления еды помогают получить от нее больше удовольствия. Отмечается, что нетрадиционные методы приема пищи повышают концентрацию человека на вкусовых ощущениях.