Геологи нашли в Австралии останки самых древних микробов на Земле

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Ученые из Японии и Франции нашли на западе Австралии первые однозначные следы того, что жизнь существовала на Земле уже 3,46 миллиарда лет назад. Их выводы были представлены на геохимической конференции Goldschmidt в Бостоне.

"Мы показали, что микроскопические окаменелости, найденные нами в местечке Стрелли-Пул на западе Австралии, содержат в себе те же вещества и молекулы, что и остатки современных и древних микробов. Крайне удивительно, как они смогли дожить до наших дней в почти нетронутом виде", — заявил Жульен Аллеон (Jullien Alleon) из Сорбонны (Франция).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

Три года назад японские геологи нашли намеки на то, что жизнь уже существовала на Земле около 3,7 миллиарда лет назад, изучая образцы графита из формации Исуа, сформировавшейся в это же время на территории Гренландии. Два года назад ученые нашли первые однозначные свидетельства существования жизни в ту эпоху, а в 2015 году они нашли в Австралии предположительные следы жизни, населявшей океаны Земли 4 миллиарда лет назад.

Все эти следы существования жизни, как отмечает Аллеон, представляют собой не окаменелые остатки микробов, а различные горные породы, такие как графит, гематит и строматолиты, формирующиеся сегодня из живой материи. В принципе, похожие породы могут возникнуть и иными путями, из-за чего многие ученые оспаривают их биологическое происхождение.

Пять лет назад Аллеон и его коллеги проводили раскопки в окрестностях города Стрелли-Пул на западе Австралии, где залегают породы, сформировавшиеся у горячих источников на берегу первичного океана Земли примерно 3,5-3,45 миллиарда лет назад.

В этих отложениях им удалось найти несколько необычных структур, похожих по форме, размерам и составу на окаменелые тельца цианобактерий и прочих микробов, а также пленки, которые бактерии формируют во время роста их колоний.

Многие ученые тоже усомнились в их существовании, что заставило французских и японских геологов вернуться к раскопкам и попытаться найти более "качественные" окаменелости, в которых могли сохраниться следы органики.

Недавно им удалось найти сразу несколько подобных микроокаменелостей, "просветить" их при помощи ускорителя частиц и раскрыть их химический состав. Они сравнили их содержимое с тем, какие вещества присутствуют в аналогичных окаменелостях из Канады, сформировавшихся 1,9 миллиона лет назад, и с тем, как устроены современные микробы.

Как оказалось, химический профиль всех трех образцов был фактически идентичным, что подтвердило, что в Стрелли-Пул действительно присутствуют пока самые древние следы жизни на Земле.

"Существуют и другие окаменелости, претендующие на подобный статус. Наша методика позволит разрешить эти споры и проверить, действительно ли они являются остатками древнейших микробов на Земле", — заключает Аллеон.