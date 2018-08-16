Россияне смогут увидеть до конца августа сближение Луны с тремя планетами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Жители России до конца августа смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом, сообщает Московский планетарий.

По информации астрономов, в течение недели растущая Луна встретится со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. При этом россияне смогут увидеть сближение естественного спутника земли лишь с некоторыми из них.

"Солнце заходит за горизонт на этой неделе около 20:00 мск и в вечерних сумерках до 22:00 мск над юго-западным горизонтом видны два ярких светила – это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке – ярко-оранжевый Марс", — говорится в сообщении.

Луна уже встретилась с Венерой 14 августа. Сближение с Юпитером произойдет 17 числа, с Сатурном – 21 августа, а с Марсом – 23 августа.

Как сообщается на сайте планетария, астрономическое явление можно будет увидеть над южным и юго-западным горизонтом спустя час после захода Солнца в безоблачную погоду. Наиболее подходящие условия для наблюдения будут у жителей южных регионов России.

Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении – менее 6-7 градусов.