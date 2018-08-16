В Кировской области нашли скелеты предков динозавров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Скелеты двух парейазавров – предков динозавров — обнаружили этим летом в Кировской области, сообщил РИА Новости заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков.

Раскопки ископаемых рептилий с 1933 года ведутся в Кировской области, где находится памятник природы "Котельничское местонахождение парейазавров", протянувшийся вдоль правого берега реки Вятки почти на 25 километров от города Котельнича до поселка Вишкиль. Результаты этих работ стали большим научным открытием и послужили причиной создания Вятского палеонтологического музея.

"Щекастых ящеров – так еще называют парейазавров за костные бугры на голове – находят в Кировской области с 1933 года. В 70-е годы находили по 7 и даже 10 полных скелетов за сезон. Видимо из-за того, что раскопки тогда проводились реже, чем сейчас, материал дольше оставался в породе и кости вымывало из берега так, что их видели проплывавшие мимо рыбаки. В нынешнее время найти парейазавра бывает не так просто. Но этим летом в Котельническом месторождении обнаружили двух парейазавров – древних предков динозавров", — рассказал Кавардаков.

Первый скелет доисторической рептилии в конце июня обнаружили рыбаки, которые приплыли на один из островков на реке Вятке и увидели торчавшую из глины челюсть с зубами. Приехавший на место сотрудник палеонтологического музея подтвердил, что находка действительно является скелетом пайреазавра.

"Второго парейазавра 9-го августа нашли наши коллеги из Казани, которые приезжали к нам на месторождение на раскопки. Правда, в отличие от первого найденного в этом году, этот скелет был в очень плохой сохранности — либо хищники растащили, либо рекой его размыло. Мы собрали все, что можно было найти, и со всеми предосторожностями перевезли в музей", — сообщил заведующий экспозиционно-выставочным отделом.

Он пояснил, что перед транспортировкой найденные кости аккуратно проклеивают для того, чтобы находки не рассыпались. Прежде, чем забрать части скелета с берега, вокруг них создают защитный слой из гипса и мешковины либо из монтажной пены, а уже потом получившиеся монолиты перевозят в Киров.

"Здесь они пропитываются защитным раствором, чтобы не разрушились. После просыхания удаляется лишняя порода, чтобы освободить кости. А затем они принимаются в фонды музея. Первый найденный этим летом парейазавр с середины июля уже находится в нашей лаборатории, а второго мы привезли только позавчера", — добавил Кавардаков.

Скелеты парейазавров выставляются в Вятском палеонтологическом музее в Кирове и в филиале музея в Котельничах, где желающие могут прийти на них посмотреть.

По словам сотрудника музея, сегодня изучением парейазавров во всем мире занимается лишь небольшое количество ученых.

"Парейазавры пока еще недостаточно изучены, и в ближайшие годы, я думаю, нас ждут настоящие откровения о них и об их образе жизни", — заявил Кавардаков.