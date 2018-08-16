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В Кировской области нашли скелеты предков динозавров

(обновлено: 17:01 16.08.2018)
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CC0 / OltreCreativeAgency / Скелет динозавра. Архивное фотоСкелет динозавра. Архивное фото
CC0 / OltreCreativeAgency /
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Скелеты двух парейазавров – предков динозавров — обнаружили этим летом в Кировской области, сообщил РИА Новости заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков.

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CC BY 3.0 / Dmitry Bogdanov /
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Раскопки ископаемых рептилий с 1933 года ведутся в Кировской области, где находится памятник природы "Котельничское местонахождение парейазавров", протянувшийся вдоль правого берега реки Вятки почти на 25 километров от города Котельнича до поселка Вишкиль. Результаты этих работ стали большим научным открытием и послужили причиной создания Вятского палеонтологического музея.

"Щекастых ящеров – так еще называют парейазавров за костные бугры на голове – находят в Кировской области с 1933 года. В 70-е годы находили по 7 и даже 10 полных скелетов за сезон. Видимо из-за того, что раскопки тогда проводились реже, чем сейчас, материал дольше оставался в породе и кости вымывало из берега так, что их видели проплывавшие мимо рыбаки. В нынешнее время найти парейазавра бывает не так просто. Но этим летом в Котельническом месторождении обнаружили двух парейазавров – древних предков динозавров", — рассказал Кавардаков.

Первый скелет доисторической рептилии в конце июня обнаружили рыбаки, которые приплыли на один из островков на реке Вятке и увидели торчавшую из глины челюсть с зубами. Приехавший на место сотрудник палеонтологического музея подтвердил, что находка действительно является скелетом пайреазавра.

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© Depositphotos / Fenkieandreas
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"Второго парейазавра 9-го августа нашли наши коллеги из Казани, которые приезжали к нам на месторождение на раскопки. Правда, в отличие от первого найденного в этом году, этот скелет был в очень плохой сохранности — либо хищники растащили, либо рекой его размыло. Мы собрали все, что можно было найти, и со всеми предосторожностями перевезли в музей", — сообщил заведующий экспозиционно-выставочным отделом.

Он пояснил, что перед транспортировкой найденные кости аккуратно проклеивают для того, чтобы находки не рассыпались. Прежде, чем забрать части скелета с берега, вокруг них создают защитный слой из гипса и мешковины либо из монтажной пены, а уже потом получившиеся монолиты перевозят в Киров.

"Здесь они пропитываются защитным раствором, чтобы не разрушились. После просыхания удаляется лишняя порода, чтобы освободить кости. А затем они принимаются в фонды музея. Первый найденный этим летом парейазавр с середины июля уже находится в нашей лаборатории, а второго мы привезли только позавчера", — добавил Кавардаков.

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Скелеты парейазавров выставляются в Вятском палеонтологическом музее в Кирове и в филиале музея в Котельничах, где желающие могут прийти на них посмотреть.

По словам сотрудника музея, сегодня изучением парейазавров во всем мире занимается лишь небольшое количество ученых.

"Парейазавры пока еще недостаточно изучены, и в ближайшие годы, я думаю, нас ждут настоящие откровения о них и об их образе жизни", — заявил Кавардаков.

Новый парк динозавров в Казани
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ парке "Юркин Парк Трэвел" представлено около 150 фигур динозавров.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В парке "Юркин Парк Трэвел" представлено около 150 фигур динозавров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкБольшинство фигур выполнены в натуральную величину.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Большинство фигур выполнены в натуральную величину.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкБолее ста из представленных фигур гигантских рептилий интерактивны, они могут двигаться и даже издавать звуки.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Более ста из представленных фигур гигантских рептилий интерактивны, они могут двигаться и даже издавать звуки.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ новом парке можно не только посмотреть на динозавров, но и покататься на аттракционах.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В новом парке можно не только посмотреть на динозавров, но и покататься на аттракционах.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПосетители у фигуры динозавра в парке развлечений "Юркин Парк Трэвел" в Казани.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетители у фигуры динозавра в парке развлечений "Юркин Парк Трэвел" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНовый парк динозавров "Юркин Парк Трэвел" расположен на территории около 6,5 га.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новый парк динозавров "Юркин Парк Трэвел" расположен на территории около 6,5 га.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПосетителям здесь предлагается множество разнообразных развлечений.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетителям здесь предлагается множество разнообразных развлечений.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДети в песочнице у фигуры динозавра в парке развлечений "Юркин Парк Трэвел" в Казани.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дети в песочнице у фигуры динозавра в парке развлечений "Юркин Парк Трэвел" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк"Юркин Парк Трэвел" стал самым большим парком интерактивных фигур динозавров в России.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Юркин Парк Трэвел" стал самым большим парком интерактивных фигур динозавров в России.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк"Юркин Парк Трэвел" в Казани будет открыт до середины осени.Юркин Парк Трэвел в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Юркин Парк Трэвел" в Казани будет открыт до середины осени.
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