"Протон" выведет на орбиту два зарубежных спутника в марте

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следующий коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон" с зарубежными спутниками состоится в марте 2019 года, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям Центра Хруничева.
Перед этим планируется запуск "Протона" с аппаратом "Ямал-601" для компании "Газпром космические системы". Он пройдет в феврале, рассказали в Центре Хруничева.
Как отмечал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов, на первый квартал следующего года также запланирован запуск военного спутника связи "Благовест".
Во время одного из пусков в 2016 году были зафиксированы неполадки, но в целом он завершился удачно. После этого "Роскосмос" отозвал партию ракетных двигателей на переборку. В итоге пуски "Протонов" остановили ровно на год.
По словам генконструктора средств выведения, замдиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александра Медведева, из-за уменьшения производства ракет "Протон-М" их стоимость вырастет в 2,5 раза.