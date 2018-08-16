"Протон" выведет на орбиту два зарубежных спутника в марте

Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следующий коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон" с зарубежными спутниками состоится в марте 2019 года, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям Центра Хруничева.

Ракета-носитель выведет на орбиту спутники Eutelsat-5West и MEV-1.

Перед этим планируется запуск "Протона" с аппаратом "Ямал-601" для компании "Газпром космические системы". Он пройдет в феврале, рассказали в Центре Хруничева.

Как отмечал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов, на первый квартал следующего года также запланирован запуск военного спутника связи "Благовест".

В этом году "Протон" стартовал лишь раз — в апреле с военным спутником "Благовест" № 2. До конца года планируется еще один старт со спутником "Благовест" № 3. В 2017 году "Протон" летал четыре раза. В 2016 году было совершено три, а в 2015 и 2014 годах по восемь пусков ракеты. В 2013 и 2012 годах ракета стартовала по десять раз в год.

Во время одного из пусков в 2016 году были зафиксированы неполадки, но в целом он завершился удачно. После этого "Роскосмос" отозвал партию ракетных двигателей на переборку. В итоге пуски "Протонов" остановили ровно на год.

По словам генконструктора средств выведения, замдиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александра Медведева, из-за уменьшения производства ракет "Протон-М" их стоимость вырастет в 2,5 раза.