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Инструкция по переносу сознания: отсканировать мозг, подключить нейросеть

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lubavnel, Fotolia / Sarah HolmlundВозможности перемещения человеческого сознания на внешний носительВозможности перемещения человеческого сознания на внешний носитель
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lubavnel, Fotolia / Sarah Holmlund
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Отсрочить смерть можно, загрузив сознание человека в компьютер или при жизни подключив мозг к искусственной нейронной сети. Над этой задачей ученые бьются уже десять лет. Прямо сейчас создается основа для развития технологий, которые в будущем позволят человеческому сознанию существовать вне биологического тела.

Воспоминания улиток

Морской заяц
© Flickr / prilfish
Ученые впервые "закачали" память одного слизня в мозг другого моллюска
Осенью прошлого года в Калифорнийском университете, в Лос-Анджелесе, провели эксперимент. Ученые сформировали у улитки аплазии (Aplysia californica) защитный рефлекс: в ответ даже на легкое прикосновение она сильно втягивала сифон. Когда РНК из нервных узлов этого моллюска ввели в нервную систему необученной особи, та стала реагировать на раздражающие стимулы похожим образом.

Так ученые доказали, что пересадка РНК фактически равноценна переносу памяти. Это один из первых случаев в науке, когда воспоминания одного организма внедрили в другой, однако полностью загрузить психические процессы животного, в том числе и человека, на внешний носитель (будь то живое существо или компьютер) пока еще не удавалось.

© CC0, Chad King / NOAA MBNMSAplysia californica стала первым живым существом с пересаженными воспоминаниями.
© CC0, Chad King / NOAA MBNMS
Aplysia californica стала первым живым существом с пересаженными воспоминаниями.

Мозг и суперкомпьютеры

Суперкомпьютер Summit‍. Архивное фото
CC BY 2.0 / OLCF at ORNL / Summit Installation Continues
В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit‍
С улитками экспериментировать проще: нервная система Aplysia californica состоит всего из нескольких тысяч крупных нейронов, которые легко изолировать. Именно поэтому ученые считают ее оптимальной моделью для изучения мозга и памяти. У человека же около 86 миллиардов нейронов, а между ними — 150 триллионов синапсов.

У каждого синапса порядка тысячи молекулярных триггеров. Если представить мозг в виде компьютера, то у него было бы 150 квадриллионов транзисторов. Такой машины не существует, отметил, выступая на Geek Picnic, Сергей Марков, специалист по машинному обучению. У суперкомпьютера последнего поколения Summit, запущенного в США в июне этого года, всего 21 миллиард транзисторов. Впрочем, сканировать и картировать информацию с головного мозга человека мы все равно не умеем.

По оценкам футуролога Андерса Сандберга и философа Ника Бострома, суперкомпьютер необходимой мощности появится не раньше 2111 года. Известный изобретатель Рэй Курцвейл настроен более оптимистично. В книге "Сингулярность уже близка" он пишет, что компьютер, способный моделировать человеческий мозг в полном объеме, создадут уже к 2025 году.

В погоне за искусственным интеллектом

Один из фрагментов виртуального мозга, созданного в рамках программы Blue Brain
© EPFL, Blue Brain Project
Модель мозга Blue Brain помогла ученым найти источник мозговых волн
Сегодня в мире реализуют два крупных проекта, чья основная цель — действующая компьютерная модель мозга. В рамках первого — Brain Blue Gene, стартовавшего еще в 2005 году, исследователи создали искусственный аналог неокортекса крысы (части коры больших полушарий головного мозга), состоящего из 31 тысячи нейронов. Чтобы смоделировать небольшой участок крысиного мозга (объемом всего 0,29 кубического миллиметра) и симулировать его работу, понадобились десять лет и вся вычислительная мощность суперкомпьютера Blue Gene (209 терафлопс), разработанного компанией IBM специально для этого проекта.

Благодаря этой модели нейрофизиологи выяснили, что связи между нейронами формируются как в случайном порядке, так и с помощью специальных химических веществ, секретируемых нервными клетками в межклеточную жидкость. Кроме того, стало ясно: чтобы точно спрогнозировать возникновение нейронных связей, необязательно знать конкретное место расположения нервной клетки внутри того или иного слоя коры. Достаточно поместить нейроны определенного типа в соответствующие слои, учитывая плотность их размещения и необходимое количество. Это в будущем значительно облегчит создание компьютерной модели человеческого мозга.

© Henry Markram et al. Reconstruction and Simulation of Neocortical Microcircuitry // Cell. — 2015. — 8 October (vol. 163, iss. 2)Симуляция электрической активности в виртуальном срезе части крысиного мозга
© Henry Markram et al. Reconstruction and Simulation of Neocortical Microcircuitry // Cell. — 2015. — 8 October (vol. 163, iss. 2)
Симуляция электрической активности в виртуальном срезе части крысиного мозга

Аналог человеческого мозга

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
Российские ученые создали нейросеть с "человеческими" глазами
Разработкой такой модели занимаются ученые из международного проекта Human Brain Project, основанного пять лет назад. Ядро исследовательской команды составляют специалисты из Brain Blue Gene, продемонстрировавшие в 2015 году компьютерную симуляцию неокортекса крысы. Планируется, что действующая модель человеческого мозга будет готова к 2023 году.

Сейчас исследователи из Human Brain Project пытаются реконструировать отделы мозга крысы (гиппокамп, мозжечок, сенсомоторная кора, базальные ганглии) и работают над "режимом реального времени", при котором одна секунда функционирования мозга моделировалась бы процессорами тоже за одну секунду. На основе полученных результатов исследователи надеются воссоздать весь мозг грызуна, а впоследствии и человека.

Нейрофизиолог Генри Маркрам, возглавляющий и Brain Blue Gene, и Human Brain Project, в опубликованной в прошлом году статье предлагал отказаться от "попыток рассчитать срок, за который мы сможем воссоздать мозг с точностью до каждой его молекулы". Основная причина все та же — недостаточная вычислительная мощность современных суперкомпьютеров.

Чтобы настолько детально симулировать деятельность человеческого мозга, необходимы йоттафлопсы мощности 10 в 24-й степени операций в секунду, а возможностей нынешних машин, измеряемых в сотнях петафлопс (10 в 15-й степени операций в секунду), хватит только на грубую симуляцию нервной системы червя Rotifera, состоящей из надглоточного ганглия и нескольких нервных стволов.

Вечная жизнь сознания

Точная компьютерная симуляция человеческого мозга позволит ученым лучше понять принципы, по которым он действует, и разобраться в механизмах развития психических расстройств. Кроме того, искусственный аналог станет идеальным объектом для испытаний новых методов лечения и лекарственных препаратов. Вероятно, даже можно будет полностью отказаться от опытов на животных.

Не за горами создание технологий постнеокортекса, полагает Марков. К неокортексу человека смогут присоединять огромную нейросеть, превосходящую естественную нейросеть мозга по размерам, числу клеток и синапсов. Человеческое сознание в этом случае будет базироваться на комбинированном субстрате, состоящем из биологического мозга и искусственной нейронной сети. После смерти его биологической части искусственная продолжит существовать без серьезных потерь для личности. Вероятно, так людям удастся отсрочить неминуемую смерть.

Искусственный интеллект: сможет ли он когда-нибудь заменить Творца?
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / Depositphotos
Унутре нейронка: "Яндекс" превратил искусственный разум в реставратора

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