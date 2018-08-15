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Ученые назвали возможные места посадки ровера "Хаябусы-2"

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© DLRМикроровер MASCOT в представлении художникаМикроровер MASCOT в представлении художника
© DLR
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Научная команда мини-ровера MASCOT выбрала десять точек на поверхности астероида Рюгю, куда может быть  посажен их "астероидоход" в конце осени этого года. Карта с зонами посадки была опубликована в официальном микроблоге робота и на сайте DLR.

Космический куб астероида Рюгю
© JAXA, University of Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"
"Когда к нам пришли снимки Рюгю с высоты в километр, мы поняли, что никогда не видели ничего подобного – его поверхность покрыта огромным числом булыжников и кратеров. Учитывая сложный рельеф, безопасность будет главным критерием при выборе зоны посадки. С другой стороны, любая из этих десяти точек принесет нам массу новых знаний", — заявил Ральф Яуманн (Ralf Jaumann) из Германского авиационно-космического центра (DLR).

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабра 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом.  Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом – на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные "Хаябусой-2" в середине июня,  показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить положение на орбите и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Помимо этого, в октябре этого года японский зонд опустит на поверхность астероида мобильный аппарат MASCOT, созданный специалистами DLR. Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида на протяжении примерно двух "дней" и наблюдать за окружающими его магнитными полями, используя "Хаябусу-2" как систему связи с Землей.

Зонд Rosetta развертывает посадочный модуль Philae на комете
© ESA–J. Huart, 2013
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Необычная форма астероида и наличие больших впадин и гор на его поверхности, как сейчас считают пилоты миссии, заметно осложнит сближение с его поверхностью и высадку MASCOT. Сейчас Яуманн и его коллеги выбрали десять возможных точек посадки ровера, расположенных у "экватора" астероида и в его средних широтах, где они ожидают встретить меньше всего проблем.

Все эти точки, как пояснил ученый, были выбраны по той причине, то рядом с ними находятся залежи относительно "свежих" пород, обнаженных после падения менее крупных астероидов на поверхность Рюгю. Их изучение поможет научной команде MASCOT прикоснуться к тайнам рождения Солнечной системы и понять, как устроен астероид изнутри.

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