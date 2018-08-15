Индия отправит первый экипаж на околоземную орбиту как минимум на семь дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Индия планирует отправить первый национальный экипаж на низкую околоземную орбиту, на которой астронавты проработают не менее семи суток, заявил в среду глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Наш план состоит в том, чтобы продержать человека в космосе по меньшей мере неделю. Члены экипажа будут находиться в космическом аппарате примерно в 300-400 километрах над Землей", — сказал агентству IANS Сиван, находящийся в Ченнаи.

Он добавил, что в качестве носителя Индия планирует использовать самую мощную из имеющихся в ее распоряжении ракет — GSLV-Mk III. "В рамках подготовки к отправке первой пилотируемой миссии мы планируем произвести два беспилотных космических пуска", — рассказал глава ISRO.

Ранее в среду, выступая перед соотечественниками по случаю празднования Дня независимости, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что правительство планирует до 2022 года произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль". Его эскизный проект был представлен еще в 2009 году, сейчас же ведется работа над скафандрами и другим необходимым для отправки астронавтов оборудованием.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках комической программы, а также по созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).