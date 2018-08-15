Еще два спутника "Глонасс-М" могут запустить до конца года

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" предложило запустить до конца 2018 года еще два навигационных спутника "Глонасс-М", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "ИСС" Николай Тестоедов.

"В планах на этот год стоит запуск трех аппаратов "Глонасс-М". Один запущен, два других будут запущены по необходимости. Соответствующее предложение о проведении запусков до конца года мы сделали, но определяют сроки пусков и потребность в них Минобороны совместно с Роскосмосом", — сказал Тестоедов.

Он отметил, что запущенный 17 июня спутник отправился на орбиту на замену вышедшему из строя в апреле аналогичному аппарату. Однако его удалось вернуть в строй, поэтому новый спутник так и не начал работу в составе группировки.

В настоящее время группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 космических аппаратов: 23 используются по целевому назначению, по одному находятся на этапе ввода в систему, техобслуживании и этапе летных испытаний.