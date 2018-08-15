Новый спутник "Глонасс-К1" запустят в начале следующего года

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Запуск третьего спутника серии "Глонасс-К1", призванной увеличить точность навигации, пройдет в начале 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя спутников — ИСС имени Решетнева — Николай Тестоедов.

Как сообщалось, возможность запуска спутника "Глонасс-К1" на орбиту появится после окончания сборки аппарата в декабре 2018 года.

"Он (запуск) состоится в первом квартале 2019 года", — сказал Тестоедов.

Такую задержку он объяснил техническими сложностями, связанными с поставкой аппаратуры от соисполнителей. Сейчас, по словам Тестоедова, вопрос решен.

Гендиректор ИСС напомнил, что в 2019 году планируется запустить на орбиту и еще одну новинку — "Глонасс-К2".

Сейчас в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника "Глонасс-К". Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года.

Запуск нового спутника должен увеличить точность навигационных определений системы до десятков сантиметров.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.