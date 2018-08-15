"Космическая связь" привлечет кредит на создание двух спутников связи

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Изготовление двух спутников связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" обойдется российскому национальному оператору "Космическая связь" в 72 миллиона евро, которые привлекут по кредиту, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Спутники изготовит компания "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (входит в состав "Роскосмоса"), а полезную нагрузку – европейская компания Thales Alenia Space Italia.

"Предмет Договора: открытие невозобновляемой кредитной линии в размере 72 000 000,00 Евро (5 млрд 488 млн 740 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на 15 августа) для финансирования затрат на поставку связных полезных нагрузок для космических аппаратов (спутников) "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", — говорится в конкурсной документации.

Кредит планируется погасить за 91 месяц.

Запуск спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" планируется в 2020 году. Они предназначены для широкого спектра услуг связи и вещания.

Космические аппараты планируется вывести на орбиту либо на одном "Протоне-М", либо по отдельности на двух ракетах "Ангара-А5". В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы прописано, что спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" должны были быть запущены на орбиту в 2018 году.

О том, что "Космическая связь" закажет изготовление двух новых спутников, стало известно в 2015 году. С тех пор было проведено несколько конкурсов по выбору производителя, но они отменялись без объявления причин.

Сейчас орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 аппаратов, обслуживающих 52 страны мира. До 2025 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию еще пять спутников на геостационарной орбите и четыре на высокоэллиптической орбите.