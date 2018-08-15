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РИА Наука
РИА Наука

Российские генетики научились "вычислять" внешность будущих детей

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© Фото : GenotekСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в МосквеСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ученые из России создали программу, которая позволяет сравнивать ДНК родителей и определять, как будет выглядеть некоторые черты их ребенка. Ее создатели считают, что она может стать востребованной при массовом распространении технологий искусственного оплодотворения, сообщает пресс-служба Genotek.

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© REUTERS / Jorge Dan Lopez
Ученые нашли гены, определяющие форму носа у человека
"Многие родители мечтают иметь здорового и красивого ребенка. Разработанный нами алгоритм уже сегодня позволяет предсказывать черты будущего ребенка, а со временем может стать необходимым для расчетов при планировании беременности", — комментирует Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

В последние годы ученые активно ищут гены, которые определяют форму различных черт лица и тела, в том числе рост, массу, склонность к полноте, физическую силу и многие другие характеристики. Нарушения в работе этих генов, как сегодня считают генетики, часто приводят к развитию серьезных болезней, в том числе нарушению развития ребенка и разным формам физического уродства.

Число этих генов, судя по последним открытиям, может приближаться к нескольким сотням или даже тысячам. К примеру, недавно ученые обнаружили, что сразу четыре гена управляют формой носа, а заостренность подбородка зависит от одного гена. То, в какой мере эти гены влияют друг на друга и как на них влияют другие участки ДНК, ученые пока не знают. Это усложняет оценку того, в какой степени устройство и размеры разных областей лица  зависят от генов и от других факторов.

Пластическая хирургия
© Fotolia / Master1305
Ученые выяснили, какие черты лица больше всего зависят от генов

Научные сотрудники Genotek смогли решить эту проблему, используя системы искусственного интеллекта, проанализировавшие тот набор данных, который российский стартап накопил за годы своей работы с ДНК пациентов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Используя закономерности, открытые подобным образом, российские ученые создали алгоритм, учитывающий влияние 30 различных генов на облик человека. Как показали последующие тесты, он достаточно хорошо прогнозирует цвет глаз, волос и кожи будущего ребенка.

Эта программа была опубликована учеными в открытом доступе на площадке GitHub. Любой пользователь сети может скачать ее и проверить ее работу, используя свои собственные виртуальные копии геномов.

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© AFP 2018 / Andrew Cowie
Ученые нашли 83 гена, сильно влияющих на рост человека

Как подчеркивают ученые, они не призывают использовать этот алгоритм для того, чтобы создавать "детей по заказу" или вмешиваться в естественный процесс формирования зародыша. Подобные вещи сегодня напрямую запрещены законами России, Великобритании, Китая, Канады и многих других стран, и большинство их жителей относится к подобным вещам отрицательно.

С другой стороны, если мнение общественности изменится, то алгоритм Genotek можно будет использовать для подобных целей в тех случаях, если отбор эмбрионов производится по медицинским показателям, к примеру, при высоком риске развития смертельно опасных болезней, связанных с "опечатками" в генах.

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