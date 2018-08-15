Терпящих бедствие подводников и шахтеров предложили вводить в спячку

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские ученые предлагают вводить терпящих бедствие подводников и шахтеров в спячку, чтобы они могли дождаться помощи в условиях недостатка кислорода, заявила в интервью РИА Новости заместитель руководителя лаборатории Фонда перспективных исследований (ФПИ) "Криоконсервация и гипобиоз" Надежда Захарова.

"Мировой океан не освоен, это гигантская стихия. У нас один из самых развитых в мире подводных флотов. Сегодня этот флот военного назначения, но очень скоро это будут транспортные суда, подводные танкеры. Поэтому очень важным станет спасение моряков в случае чрезвычайных происшествий, введение их в спячку, чтобы успеть оказать помощь", – сказала Захарова.

По ее словам, эксперименты на животных показали, что после приема препарата на основе ксенона при снижении концентрации кислорода в воздухе до 3,5% (в норме — 21%) продолжительность жизни удлиняется в 18 раз.

"Другими потребителями могут быть шахтеры, которых завалило, так как в завалах происходит снижение концентрации кислорода. Также можно спасать и раненых моряков надводного флота, к которым помощь из-за шторма придёт далеко не сразу", — добавила Захарова.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Читайте полный текст интервью >>