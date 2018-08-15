"Космическая связь" заказала у "Роскосмоса" два спутника

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Космическая связь" заказал компании "Информационные спутниковые системы" (входит в состав "Роскосмоса") создание двух спутников связи, сообщает пресс-служба оператора.

"Вступили в силу договоры между государственным предприятием "Космическая связь", красноярским АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва" и европейской компанией Thales Alenia Space Italia на проектирование, изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а также и на изготовление связных полезных нагрузок к указанным спутникам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте спутникового оператора.

Запуск спутников планируется в 2020 году, отмечается в сообщении.

Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для широкого спектра услуг связи и вещания.

О том, что "Космическая связь" закажет изготовление двух новых спутников, стало известно в 2015 году. С тех пор было проведено несколько конкурсов по выбору производителя, но они отменялись без объявления причин.

Сейчас орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 аппаратов, обслуживающих 52 страны мира. До 2025 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию еще пять спутников на геостационарной орбите и четыре на высокоэллиптической орбите.