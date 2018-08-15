Археология в Крыму - по трассе "Таврида" через века и километры

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Крымская новостроечная археологическая экспедиция Института археологии РАН проводит широкомасштабные археологические раскопки в Крыму в зоне строительства трассы "Таврида". Подобные работы проводятся здесь впервые в истории, они позволят нарисовать своеобразный историко-культурный разрез Крыма длиной почти в 300 км и уходящий в прошлое почти на 10 тысяч лет.

В работах также принимают участие антропологи, палеозоологи, почвоведы, реставраторы. В день археолога, который отмечается 15 августа, ученые поделились промежуточными итогами исследований.

От скребка и отщепы до украшений железного века



Работа экспедиции в Крыму под руководством доктора наук Сергея Внукова ведется с весны 2017 года. На протяжении 200 км, с востока на запад, от Керчи до Симферополя объектами исследования являются около 60 памятников археологии, датируемых от эпохи камня до конца XIX века.

Самым древним изучаемым экспедицией памятником является стоянка Яблочное 1 в Белогорском районе Крыма. Здесь найдены изделия из кремня — нуклеусы, отщепы, пластины, скребки, скобели, резец. Они свидетельствуют, что на этом месте неоднократно располагались стойбища древних охотников и собирателей каменного века. Орудия позволяют датировать стоянку эпохами мезолита и неолита, то есть IX–IV тысячелетиями до н.э., сообщается на сайте ИА РАН.

Раскопки ученых последовательно коснулись разных периодов развития Крыма. Эпоха бронзы представлена 14 погребальными курганами. Крымские степи и предгорья в этот период населяли кочевники, которые хоронили своих умерших в курганах на боку с поджатыми коленями. Самые ранние такие курганы сооружены носителями ямной (2-я половина III – начало II тыс. до н.э.) и кеми-обинской (конец III – 1-я половина II тыс. до н.э.) археологических культур. Захоронения последней совершались в каменных ящиках с раскрашенными охрой внутренними стенками. Погребенных сопровождали лепные сосуды, изделия из камня и кости.

Наиболее ярким оказался комплекс кургана 3 курганной группы Фонтан 1 на Керченском полуострове, отметили участники раскопок. В центре площадки под плитами было совершено захоронение ребенка, в которое был положен орнаментированный лепной сосуд. Позднее вокруг центрального погребения была возведена квадратная ограда из таких же массивных блоков. В последующие периоды в кургане было совершено еще несколько погребений.

К раннему железному веку археологи отнесли 11 курганов и более 10 впускных погребений в курганах более раннего времени. В скифских захоронениях ученые нашли бронзовые наконечники стрел, единичные железные предметы и украшения. В одном погребении воина найдена греческая амфора с клеймом, сообщили ученые по итогам исследований.

Античные раскопки Боспорского Царства в Керчи

Важнейшими с точки зрения мировой археологии открытия античного времени были сделаны на Госпитальном кургане в Керчи. Об этом и других итогах раскопок директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина рассказала РИА Новости в ходе возобновленной после многих лет забвения археологической конференции в Керчи.

"Конференция называется "Новейшие археологические открытия на территории Боспорского царства". Мы подвели предварительные итоги спасательной новостроечной экспедиции, которая была проведена в районе строительства моста в Крым и трассы "Таврида"… Наши фонды пополняются ежедневно находками. А по окончании летнего сезона их будет еще больше. На конференции обсуждалось создание музейного кластера на базе восточно-крымского заповедника, что было предложено главой РАН Сергеевым и главой Крыма Аксеновым", — рассказала Умрихина.

Создание кластера необходимо для музеификации объектов – курганных групп, погребений и других объектов. Речь, в частности, шла о сложнейшей работе по сохранению уникальных находок, сделанных учеными на Госпитальном кургане в Керчи, отметила Умрихина.

Госпитальный курган представляет собой сложный разновременный погребальный комплекс, основные захоронения в котором были совершены во 2-й половине IV в. до н.э. Открытый в нем склеп, видимо, не уступал лучшим образцам эллинистической боспорской погребальной архитектуры и содержал захоронение представителя верхушки местного общества. Ученые в ходе раскопок кургана обнаружили очень интересные поздние рисунки на стенах уже разграбленного склепа.

"Курган был раскопан по всем правилам, но было приятно решение пока его временно засыпать, так как не было времени для переноса. Но сами рисунки были сохранены ювелирным способом – путем вырезания плит из огромных блоков, и они перевезены в наш музей. Там наша лучший реставратор Нина Кучеревская занималась их консервацией. Сейчас идет обсуждение, что там именно изображено – либо всадники, которые спешат в бой, за ними в море – паруса, либо это какой-то поход", — сказала Умрихина.

Директор заповедника считает проведенные работы археологов на территории строящейся трассы "Таврида" и автоподходов к Крымскому мосту уникальными. Именно стройка позволила изучить десятки памятников различных времен, многие из которых будет возможно исследовать и в будущем.

Еще одна группа курганов раскапывается учеными экспедиции в 10 км западнее Керчи, это так называемые Александровские скалы. На них выявлены два могильника I–II веков н.э., в которых обнаружено 213 погребений. Археологи обнаружили в захоронениях красноглиняные и краснолаковые миски и кувшины. В мисках часто встречаются кости животных. Нередки находки маленьких железных ножей и оселков, бронзовых застежек-фибул и стеклянных флаконов. Во многих погребениях найдены крупные бусины, а в единичных захоронениях — монеты античного времени.

От Золотой Орды до екатерининских времен

Средневековые памятники по трассе Таврида были найдены в Белогорском районе Крыма, им оказалось захоронение половецкого воина-кочевника в кургане. Его могила была перекрыта каменными плитами и завалена камнями. Воин был погребен вместе с богатым инвентарем: железная кольчуга, кольчужный шлем-мисюрка, кожаный колчан со стрелами, железная сабля, обрубок серебряной витой гривны, амфора, бронзовый котелок с железной дужкой, кожаные и текстильные изделия, сообщили археологи экспедиции.

Золотоордыским временем датируются два поселения, которые вошли в исследования археологов: Кош-Кую (близ села Тасуново) и Жемчужина-1. В материковых ямах возле села Жемчужина были открыты шесть полностью сохранившихся глинобитных печей с воздуховодами из керамических труб, а в слое золы, заполнявшем одну из печей, обнаружены остатки зерна, отметили участники экспедиции. На поселении найдены медные монеты, элементы конской сбруи, фрагменты ножей, среди керамических изделий на памятнике выделяется парадная посуда: местные и импортные чаши с орнаментами, а также стеклянный сосуд, расписанный цветными эмалями, аналогии которому известны на Ближнем Востоке.

По мнению ученых, изучаемое поселение входило в ближнюю округу генуэзской Кафы, а состав находок позволяет считать, что часть жителей этого поселения имела достаточно высокий социальный статус.

Из памятников нового времени ученые выделяют остатки усадеб, внутри которых обнаружена утварь, русские и турецкие монеты, украшения, курительные трубки, сосуды. Особо ученые отмечают обнаруженный в Ленинское 7 (деревня Аргин XIX в.) каменный "бассейн-цистерну" с колодцем в центре, который, по всей видимости, был общественным сооружением.

Широкий резонанс также вызвала находка памятника строительства нового времени – так называемый Екатерининский мост в Белогорском районе Крыма. Строители для сохранения участка старой дороги изменили направление трассы Таврида, чтобы сохранить объект и превратить его в новую туристическую достопримечательность. Уникальной считается и обнаружение огромной (более километра длиной) полости в зоне строительства трассы в районе реки Зуя. Пещера проходит в нескольких метрах под трассой, протянувшись поперек нее. Спелеологи и палеонтологи начали изучение уникального объекта, первые находки останков древних животных в ней считаются сенсационными. По словам ученых, работы для изучения существующих и обнаружения новых исторических объектов в Крыму хватит еще не одному поколению археологов.

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