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Крым стал археологической Меккой России

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© Фотографии фонда "Археология"Археологи нашли в Крым. Архивное фотоАрхеологи нашли в Крым. Архивное фото
© Фотографии фонда "Археология"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Крым за последние годы переживает археологический бум, полуостров привлекает не только отечественных исследователей из различных уголков страны, но также и иностранные археологии внимательно следят за крымскими раскопками, сообщили РИА Новости эксперты в археологии Крыма.

Невиданные масштабы

Руководитель Мангупской экспедиции, декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Александр Герцен отметил, что всплеск развития крымская археология получила после воссоединения Крыма с Россией.

Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида. Архивное фото
© Фото предоставлено КРО РГО
Археологи нашли следы древних людей в недавно открытой пещере в Крыму
"Крым вошел в состав Российской Федерации, что вызвало необходимость реализации больших инфраструктурных проектов: энергетических, газовых, транспортных. Все это потребовало очень большего объема строительных и земляных работ. Сейчас это главный стимулирующий фактор для развития археологических исследований. Работа проводится в невиданных до этого в Крыму масштабах — практически на всей территории полуострова от Керчи до Севастополя", — сказал РИА Новости Герцен.

По его словам, Крым стал местом притяжения археологов со всей России. Экспедиции от 50 до 100 человек — обычное явление.

"Все основные экспедиции, которые работают на территории Крыма, особенно на новостроечных объектах, в них абсолютно доминируют люди, которые приехали на полуостров с материка, из разных уголков России. Крымские археологии, даже с привлечением волонтеров, с таким масштабом бы не справились", — отметил Герцен.

Крым, по словам Герцена, манит и иностранных археологов, но из-за санкций они пока не могут развернуть на полуострове масштабную экспедицию.

"Крым под санкциями. Иностранцы, бывает, единично приезжают, интересуются, наблюдают, но никак официально они в этой деятельности не участвуют. У них есть профессиональный интерес. Они внимательно следят за тем, что публикуется по части археологических исследований, но без непосредственного участия и тем более вкладывания каких-либо средств", — сказал Герцен.

Концентрация археологов

Фонд "Археология" занимается раскопкам на Керченском полуострове. Экспедиция исследует античный некрополь и поселение Кыз-Аул, а также крепость Керчь.

Позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе Таврида в районе Севастополя. 29 июня 2018
© Фото : институт археологии РАН
Археологи нашли в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов
"Крымская археологи за последние годы значительно продвинулась вперед. В первую очередь, благодаря бурному строительству, которое происходит в Крыму. Поэтому сейчас полуостров стал неким центром концентрации археологов", — сказал РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

По его словам, одной из последних фундаментальных археологических находок стала древняя плита, которую повелел установить боспорский царь Савромат II в честь главного переводчика с аланского. Находка относится к третьему веку н.э. и была обнаружена в древнегреческом монументальном склепе.

Орудие труда с подписью неандертальца, найденной в крымской пещере Киик-Коба
© Majkic et al (2018)
Артефакт из Крыма помог "найти" абстрактное мышление у неандертальцев
"Находка говорит о том, что уже во II веке н.э. с племенами Кавказа велось взаимодействие и налаживались контакты. Это считается одна из лучших последних находок на Юге России, потому что всегда интересно получить этнографический памятник", — сказал Марков.

Вместе с тем археолог подчеркнул, что сегодня часть некрополя Кыз-Аул уходит в море, поэтому задача стоит как можно больше спасти уникальных артефактов, которые еще хранятся в недрах земли.

"Если бы мы это место не раскопали, через какое-то время этого памятника уже бы не существовало. Все бы просто ушло в море", — сказал Марков.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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