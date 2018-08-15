Археологи обнаружили новые древние поселения в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Древние поселения II — I тысячелетий до нашей эры обнаружили археологи в Лазовском районе на юге Приморья, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

"В ходе разведочных работ мы открыли два новых поселения, они получили названия "Первый оленевод" 6 и 7. На одном из них, предположительно эпохи бронзы, обнаружены следы древнего жилища и его деревянных конструкций, а на втором — керамические обломки эпохи янковской культуры. Также в ходе разведки в округе мы нашли еще три новых археологических памятника, о которых не было известно ранее", — сообщил старший научный сотрудник учебно-научного музея ДВФУ Борис Лазин.

Древние поселения были обнаружены недалеко от острова Петрова. Находки показали, что древние обитатели строили здесь дома, вели хозяйственную деятельность и могли посещать близлежащий остров уже более 3 тысяч лет назад.