Российские космонавты испытают новейший скафандр

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Второй скафандр "Орлан-МКС", в котором в среду в открытый космос выйдет один из российских космонавтов, будет отличаться от практически аналогичного ему первого новым кроем рукавов, рассказал РИА Новости генеральный директор и главный конструктор НПП "Звезда" (разработчик скафандров) Сергей Поздняков.

В среду в 19.05 мск российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции — оба в новых скафандрах "Орлан-МКС", которые пришли на замену "Орлан-МК". В новой версии скафандра в него встроен кондиционер и резиновая оболочка заменена на полиуретановую. Второй скафандр "Орлан-МКС" привезли на станцию недавно — в июле. До этого на МКС больше года находился один скафандр нового поколения "Орлан-МКС". Самый первый скафандр был потерян в аварии грузового корабля в декабре 2016 года. Поскольку на всякий случай на станции всегда должен быть запасной скафандр в дополнение к двум основным, НПП "Звезда" приступило к инициативному изготовлению резервного третьего скафандра.

"Принципиальных отличий (между первым и вторым "Орланами-МКС") нет, но в связи с тем, что второй скафандр мы делали чуть позже, мы попытались устранить замечания по оболочкам рукавов. Несущественно изменен их крой. Посмотрим, как они проявят себя", — рассказал Поздняков.

Первый "Орлан-МКС" уже дважды испытывался во время выходов в открытый космос и не вызвал у космонавтов нареканий. В первый раз в августе 2017 года на внешнюю поверхность МКС в нем выходил Федор Юрчихин, зимой 2018 года — Александр Мисуркин.

Несмотря на отсутствие замечаний, конструкторы скафандра решили модернизировать его рукава, рассказал в марте РИА Новости Поздняков. По его словам, трудностей это не должно составить, потому что рукава у скафандра заменяемые.

Тогда он пояснил, что используемая вместо резиновой полеуретановая оболочка оказалась более грубой, поэтому при подгонке рукавов скафандра по длине образуются складки, которые мешают космонавтам работать. Именно этот недостаток и планировалось изменить в новой версии рукавов.

Помимо двух "Орланов-МКС" на станции также находится скафандр "Орлан-МК" с замененными рукавами. Он служит как резервный, пояснил Поздняков.

Глава НПП "Звезда" также рассказал, что в Центре управления полетами во время выхода в открытый космос будет представлен макет скафандра "Орлан-МКС", предназначавшийся для наземных испытаний. Его покажут журналистам, а специалисты ракетно-космической отрасли расскажут о нем во время трансляции, которая будет доступна в интернете.

Как сообщает Роскосмос, расчетная продолжительность 45-го выхода российских космонавтов в открытый космос составит 6 часов 10 минут. Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев выходит за пределы МКС впервые.