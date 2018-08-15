ФПИ: российские ученые лидируют в разработке механизмов спячки космонавтов

Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) работают над введением человека в искусственное состояние спячки, присущей многим животным, чтобы обеспечить длительные, возможно, многолетние перелеты в дальний космос. При этом у разработанного препарата на основе ксенона есть еще несколько прорывных областей применения. Надежда Захарова, заместитель руководителя лаборатории ФПИ "Криоконсервация и гипобиоз", созданной в Институте биофизики клетки РАН, рассказала РИА Новости, как это лекарство может помочь шахтерам, подводникам и даже скотоводам. Беседовал специальный корреспондент Игорь Ермаченков.

— Каким образом космонавты с помощью наработок ФПИ могут отправиться в дальний космос?

— У нас есть макет оборудования, которое полностью программируется. По крайней мере, крысу мы держали в состоянии оцепенения в течение недели, вводя ей препарат небольшими дозами. Это модель космического перелета. При этом подключается второй инфузионный насос, который предотвращает обезвоживание. Кроме того, при космических перелетах можно включать подачу газа для продления этого состояния.

Кстати, впервые программа по обеспечению космонавтов такими камерами была предложена Сергеем Павловичем Королевым после полета Гагарина. Она разрабатывалась для полетов на Марс. Затем, в 90-е годы, вместе со многими специалистами эта область исследований была уничтожена, и сегодня возрождается заново.

— Насколько вообще возможна длительная спячка человека?

— Мы считаем, что должны происходить периодические пробуждения за счет того, что космонавты будут находиться в камерах, куда можно подавать различные составы газов.

Мы ведем эксперименты с якутскими сусликами, которые являются глубоко спящими животными, чья температура тела падает до нуля градусов. У них спячка не является непрерывной, пробуждение зимой происходит через каждые две недели. Эти спонтанные пробуждения являются обязательными для организма. О причинах этих пробуждений среди ученых пока ведутся споры — предполагается, что они просыпаются для стимуляции иммунной и нервной систем. Человеку тоже необходимы такие кратковременные пробуждения, нельзя держать в этом состоянии бесконечно долго.

© Фото : ФПИ Группа ученых лаборатории ФПИ "Криоконсервация и гипобиоз" под руководством Анатолия Ковтуна и Надежды Захаровой © Фото : ФПИ Группа ученых лаборатории ФПИ "Криоконсервация и гипобиоз" под руководством Анатолия Ковтуна и Надежды Захаровой

Интересно, что в Якутии северные олени, которые, казалось бы, не являются зимоспящими, также впадают в состояние оцепенения. Для животных это очень выгодное состояние. В последнее время обнаруживаются новые виды животных, которые впадают в спячку, причем не только на Севере. Например, тропические обезьяны. В условиях отсутствия еды, питья и сильной жары они впадают в оцепенение, у них весьма сильно снижается метаболизм. В природе это состояние свойственно животным в условиях отрицательных воздействий.

— Как и зачем вводить в оцепенение понятно, а сложно ли будет вывести человека из оцепенения?

— Еще нужно отдельно разрабатывать программу выведения человека из такого состояния. Одно дело экспериментировать на животных, а другое — человек, здесь могут возникнуть дополнительные осложнения.Необходимо управлять процессом выхода — для него тоже есть свой набор лекарств, питательной и поддерживающей терапии. Нужно иметь камеру с управляемой подачей газов. Человек самостоятельно может выйти из состояния оцепенения допустим через три-четыре часа, в то же время можно принудительно это сделать за час.

— Какова максимальная продолжительность такой спячки с пробуждениями?

— Те же суслики спят по полгода с октября до апреля. Что касается долгих спячек, то эксперименты пока идут.

— Какие еще ведомства, кроме Роскосмоса, могут стать потребителями разрабатываемых препаратов?

— Спасатели, военные, а также все, кто так или иначе следят за здоровьем людей, особенно скорая помощь. Другими потребителями могут быть шахтеры, которых завалило. В завалах происходит снижение концентрации кислорода. Мы показали, что после приема препарата при снижении концентрации кислорода в воздухе до 3,5% (в норме 21%) продолжительность жизни удлиняется в 18 раз.

© Фото : ФПИ Лаборатория ФПИ © Фото : ФПИ Лаборатория ФПИ

Еще животноводство. Например, в Якутии есть трудности с кормом для коров зимой. Местные ученые построили для них герметичные камеры, отработали состав подаваемых туда газов, усыпили стадо, чтобы не кормить. Все коровы благополучно проснулись весной, и это принесло значительное снижение издержек. Это яркий пример, который открывает новые горизонты для биотехнологий в животноводстве, приводит к экономии питания животных зимой и очень подходит для нашей необъятной страны, которая в основном находится в северных широтах.

Другой интересной областью применения является подводный флот. Мировой океан не освоен, это гигантская стихия. У нас один из самых развитых в мире подводных флотов. Сегодня это флот военного назначения, но очень скоро это будут транспортные суда, подводные танкеры. Поэтому очень важным станет спасение моряков в случае чрезвычайных происшествий, введение их в спячку, чтобы успеть оказать помощь. Можно спасать и раненых моряков надводного флота, к которым помощь из-за шторма придет далеко не сразу.

© NASA artwork by Pat Rawlings/SAIC В NASA назвали качества, обязательные для будущего колониста Марса

— В основе препарата, который мы используем, газ ксенон. Наши коллеги уже научились делать ксенон в таблетках, которые можно использовать везде. Это фантастика! Пока мы не можем просчитать все области применения — надо работать и изучать.

— Насколько мы в этом направлении впереди планеты всей?

— Сильно впереди. Мы можем констатировать, что нет данных о подобных исследованиях. Мы ведем поиск по полной базе данных патентов, как международной так и отечественной, изучаем литературу. Ничего подобного в мире нет, только если нет чего-то секретного, о чем мы не знаем. При этом все наши разработки запатентованы.