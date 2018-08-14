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Следующая пятилетка будет рекордно жаркой, предупреждают ученые

(обновлено: 18:51 14.08.2018)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкМужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в ИспанииМужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет, заявляют климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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"Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным", — заявили ученые.

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на пять процентов.

Флориан Севелле (Florian Sevellec) из Университета Бреста (Франция) и Сибрен Дрижфхоут (Sybren Drijfhout) из Метеорологического института Нидерландов, проверяя работу новой методики просчета климатических колебаний, пришли к выводу, что аномальная летняя жара и теплые зимы будут господствовать на Земле еще как минимум пять лет.

Эта система, как объясняют ученые, отличается от других климатических моделей тем, что она построена на базе математических принципов, используемых для просчета поведения жидкостей, горных пород и различных квантовых процессов.

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© AP Photo / David J. Phillip
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В отличие от классических теорий, она позволяет предсказать не только общие тренды и вычислить среднестатистические температуры, но и рассчитать вероятность возникновения различных экстремальных сценариев, опираясь на прошлые примеры таких событий.

Ее работу Дрижфхоут и Севелле проверили, просчитав то, как менялся климат в последнюю половину столетия, и вычислив вероятность возникновения различных краткосрочных аномалий, в том числе недавних волн жары и замедления глобального потепления в начале текущего века.

Как показали эти расчеты, их модель корректно предсказывала все эти феномены, что позволило ученым оценить, что будет происходить в ближайшие пять лет. Оказалось, что аномально высокие температуры воздуха и поверхности воды, характерные для 2016 и 2017 годов, будут оставаться такими  же на протяжении всего этого времени.

Алексей КОКОРИН
© РИА Новости
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В среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина, что заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением. Ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть 69-процентный шанс, что вода в океанах Земли будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.

Аномальная жара, по словам климатологов, будет практически неизбежной — вероятность ее возникновения в 2018 и 2019-2020 годах превышает 64 процентов и 58 процентов. В ближайшее время Севелле и Дрижфхоут планируют построить аналогичные прогнозы для разных регионов Земли, что поможет их жителям подготовиться к последствиям подобных климатических аномалий.

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