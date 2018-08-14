Ученые планируют лечить болезни через управление бактериями

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские физики смогут управлять движением бактерий для лечения сердечно-сосудистых болезней, для чего вместе с микробиологами создали лабораторию на базе Московского физико-технического института, сообщает Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН.

"ОИВТ открывает на базе МФТИ лабораторию активных сред и систем совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи. Взаимодействуя с микробиологами, ученые ОИВТ планируют постановку экспериментов с бактериальными культурами, которые при создании определенных условий ведут себя как активные частицы", – говорится в сообщении.

Как пояснили учёные, в медицине исследования в области активных частиц связаны с возможностью адресной доставкой лекарств – например, в область опухоли для последующего облучения. Активные частицы могут также устранять склеротические бляшки, образующиеся на стенках сосудов.

"Мы говорим об использовании и преобразовании энергии из внешнего источника в энергию движения: если мы управляем этим механизмом, то тем самым управляем движением частиц и можем заставить их двигаться направленно – например, по сосудам, используя магнитное поле, либо частицы с магнитными свойствами", – заявил директор ОИВТ РАН Олег Петров.

По его мнению, работа лаборатории позволит вывести на новый уровень как междисциплинарные исследования на пересечении физики и микробиологии, так и межведомственное взаимодействие в новых научных областях.

"Работа с коллоидными системами позволит создать новые возможности в сфере материаловедения, например, возможность создавать частицы с уникальными свойствами для формирования новых материалов, в том числе путем "самосборки", – отметили в институте.

Такие частицы при создании специальных условий формируют объекты, которые в будущем можно использовать в промышленности – причем речь идет о формировании не только материалов, но и элементов с заданными свойствами – механическими, оптическими, электрофизическими и другими, отметили в ОИВТ.