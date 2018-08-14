Российские космонавты выйдут в космос в новых скафандрах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев будут оба использовать новые скафандры "Орлан-МКС" в ходе предстоящего выхода в открытый космос, сообщает во вторник Роскосмос.

Выход запланирован на 19.05 мск 15 августа.

"Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выполнят выход за пределы орбитальной станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Артемьева это будет уже третья внекорабельная деятельность, а для Прокопьева — первая.

Основная цель выхода — установка аппаратуры российско-немецкого эксперимента по мониторингу миграций диких животных ICARUS. Кроме этого космонавтам предстоит вручную запустить на орбиту четыре наноспутника — два спутника "Танюша" курского Юго-Западного университета и два разработанных воспитанниками образовательного центра "Сириус" аппарата SiriusSat №1 и №2.

Также Артемьев и Прокопьев заберут с поверхности станции устройства-экспонаты эксперимента "Тест", установленные в августе 2017 года. После этого "ловушки" космической пыли доставят на Землю для изучения. За восемь лет проведения эксперимента было установлено, что "поверхность МКС может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения".