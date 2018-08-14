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Палеонтологи выяснили, когда птерозавры захватили Землю

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CC BY 3.0 / Dmitry Bogdanov / Птерозавры колонизовали Землю практически сразу после их появленияПтерозавры колонизовали Землю практически сразу после их появления
CC BY 3.0 / Dmitry Bogdanov /
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ученые нашли в США уникальную окаменелость, свидетельствующую о том, что предки птерозавров распространились по планете уже 200 миллионов лет назад, задолго до появления первых пернатых динозавров. Их выводы были представлены в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые проводят раскопки на «кладбище» птерозавров на северо-востоке Китая
© Alexander Kellner (Museu Nacional/UFRJ)
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"Наша находка показывает, что птерозавры встречались по всей территории Земли и жили даже в самых суровых условиях, в том числе и в пустынях, уже в конце триасового периода. Вдобавок, теперь мы можем точно сказать, что его потомки и далекие родичи, жившие на островах в будущей Британии, пережили триасовое вымирание", — рассказывает Брукс Бритт (Brooks Britt) из университета Бригэма Янга в Прово (США).

Первые крылатые позвоночные животные — птерозавры — не являются динозаврами и даже не приходятся им близкими родственниками. Как сегодня считают палеонтологи, они появились в конце триасового периода, 220–210 миллионов лет назад, и при этом они были близкими родственниками предков современных ящериц.

Где жили их предки, ученые пока знают. Часть из них считает, что эти рептилии изначально жили у берегов рек, а другие предполагают, что это произошло на большом расстоянии от водоемов. Поиски ответа на этот вопрос затрудняло то, что первые птерозавры, рамфоринхи с характерными "хвостами-кисточками", были совершенно не похожи на поздних летающих ящеров, а их останки крайне редко доживали до наших дней в первозданном виде.

Бритт и его коллеги открыли еще одну страницу из истории эволюции этих ящеров, изучая породы конца триасового периода, залегающие на северо-востоке штата Юта. Они сформировались примерно 208-201 миллион лет назад в рамках так называемой реттской эпохи, во время которой произошло очередное "великое вымирание", погубившее всех рептилий, кроме предков динозавров, крокодилов и птерозавров.

Так художник представил себе странное крыло, динозавра-бэтмена
© Фото : Dinostar Co. Ltd
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В породах этого времени, найденных на территории карьера Святых и грешников, ученым удалось найти великолепно сохранившийся скелет достаточно крупного птерозавра. Размах его крыльев, по подсчетам ученых, достигал примерно полутора метров, а масса – нескольких десятков килограмм. Судя по структуре его челюстей и зубов, он охотился на рыбу или мелких животных так же, как это делают современные пеликаны, захватывая их в объемистый кожаный "мешок".

Ученые назвали его Caelestiventus hanseni, что означает "священный ветер" Хансена, в честь одного из правительственных геологов, разрешивших команде Бритта проводить раскопки в карьере.

Открытие этого летающего ящера стало большой удачей для палеонтологов сразу по нескольким причинам. Во-первых, сегодня на Земле насчитывается всего пять десятков скелетов птерозавров, доживших до наших дней в первозданном виде – хрупкие кости этих летающих рептилий обычно расплющиваются и деформируются во время их окаменения.

Во-вторых, кости Caelestiventus hanseni были найдены в той части Америки, которая была покрыта пустыней в конце триасового периода. Как отмечает Бритт, другие останки "пустынных" птерозавров заметно моложе – они относятся к концу юрского и началу мелового периода.

Так художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов, к числу которых принадлежит птеригорнис
© Фото : Stephanie Abramowicz
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Соответственно, открытие останков "священного ветра" говорит о том, что птерозавры освоили все экосистемы Земли буквально за несколько миллионов лет после своего появления, быстро захватив даже самые суровые и неудобные уголки планеты.

Это, как считают авторы статьи, говорит о том, что переход к жизни в воздухе был огромным эволюционным преимуществом для первых птерозавров и их потомков. Непревзойденная мобильность помогла им колонизовать планету и пережить массовое вымирание, уничтожившее "звероящеров" и многих других древних животных.

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