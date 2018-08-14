Источник рассказал о планах трех пусков ракет "Протон" на 2019 год

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Сразу три пуска ракет-носителей "Протон-М", резко снизивших интенсивность полетов после ряда аварий и переборки двигателей, планируется на первый квартал 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"На первый квартал 2019 года планируется три пуска — коммерческий запуск двух спутников Eutelsat 5 WestB и MEV-1, коммерческий запуск российского телекоммуникационного аппарата "Ямал-601" и запуск военного спутника связи "Благовест" №4", — рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, приоритет по срокам запуска отдается спутнику "Благовест", однако в случае задержек с его изготовлением или поставкой на космодром, график запусков будет составляться исходя из готовности зарубежных и российского коммерческих аппаратов.
Ранее сообщалось, что запуск спутника "Ямал-601" в интересах компании "Газпром космические системы" планируется в феврале 2019 года. Примерные сроки запуска Eutelsat 5 WestB и MEV-1 не обозначались, однако сообщалось, что вместо конца 2018 года они отправятся на орбиту в начале 2019 года.
Ранее генконструктор средств выведения, замдиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев сообщил, что в связи с уменьшением производства ракет "Протон-М", их стоимость вырастет в 2,5 раза.