Изобретен измеряющий уровень радиации прибор на основе дрожжей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ученые из Университета Пердью в США создали из дрожжей и бумаги дозиметр, который может измерять уровень радиации не хуже современных сложных устройств. Их работа опубликована в журнале Advances Biosystems.
Когда такая пластинка попадает под действие радиации, то дрожжи на ней начинают погибать. Чтобы подсчитать уровень радиации, пластинку смачивают водой. Оставшиеся в живых дрожжи начинают выделять углекислый газ, который растворяется в воде, обогащая её ионами. Из-за этого растёт электрическое сопротивление смоченной пластинки.
Чем выше будет доза облучения, тем больше дрожжей погибнет и меньше выделится углекислого газа. Соответственно, будет выше и электрическое сопротивление. Как подсчитали исследователи, новый прибор может различать дозы облучения, разница между которыми всего одна тысячная рад (внесистемная единица измерения), что сопоставимо с показателями современных устройств.
По словам ученых, новый прибор отличается своей дешевизной, простотой конструкции, а также может почти мгновенно выдавать результат. Кроме того, дозиметр на дрожжах позволяет напрямую изучать повреждения, нанесенные радиацией живым клеткам.