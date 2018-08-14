"Магнитная метка": в МИСиС изобрели эффективное средство онкодиагностики

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Международный коллектив ученых при участии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработал систему, которая позволяет повысить точность неинвазивной (непроникающей) диагностики злокачественных клеток. Новая разработка, основанная на соединении "магнетоферритин", добавляет возможности и для терапевтических манипуляций.

Проводящие неинвазивную диагностику медики нередко сталкиваются с недостаточной точностью ("контрастностью") изображения объекта. Поэтому для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) применяют "контрастные вещества" – соединения, которые вводятся в организм перед тестированием.

Они усиливают отклик пораженных клеток, делая их более видимыми для томографа. Среди подобных веществ – парамагнитные частицы гадолиния и суперпарамагнитные частицы железа.

Однако даже в малых количествах препараты, чужеродные для человеческого организма, могут нести потенциальную опасность. Решить эту проблему может инъекционная система на основе магнетоферритина, разработанная международным коллективом исследователей из НИТУ "МИСиС" и немецких учреждений (Университет Дуйсбург-Эссен, Мюнхенский технический университет, Ольденбургский университет).

Магнетоферритин – соединение, состоящее из эндогенного человеческого белка (ферритина) и магнитного ядра. Оно биосовместимо и гипоаллергенно.

© Фото : НИТУ "МИСиС" Графическая модель ферритина - белка для "хранения" железа © Фото : НИТУ "МИСиС" Графическая модель ферритина - белка для "хранения" железа

Учеными предполагается внутривенное введение магнетоферритина. Распространяясь вместе с кровотоком, он будет захватываться клетками-мишенями.

"В большом количестве работ было показано, что эти опухолевые клетки активно "ловят" трансферрин – белок, отвечающий за транспорт железа в крови. Те же рецепторы способны захватывать и магнетоферритин. Попадая в лизосомы клеток-мишеней, магнетоферритин будет дополнительно усиливать сигнал", – сообщил приглашенный профессор лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Ульф Видвальд.

© Фото : НИТУ "МИСиС" Эндоцитоз (процесс захвата клеткой вещества) © Фото : НИТУ "МИСиС" Эндоцитоз (процесс захвата клеткой вещества)

"Магнитная метка" позволит не только существенно повысить качество оптической и МРТ-диагностики, но и проводить терапию. Так, при обнаружении патологии, на очаг накопления пораженных клеток можно будет воздействовать электромагнитным полем или светом. Это приведет к нагреву и последующей гибели злокачественных клеток.

Область исследований "Материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни" – одна из стратегических единиц развития университета. Статья о разработке опубликована в журнале Advanced Functional Materials.