"Магнитная метка": в МИСиС изобрели эффективное средство онкодиагностики

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Международный коллектив ученых при участии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработал систему, которая позволяет повысить точность неинвазивной (непроникающей) диагностики злокачественных клеток. Новая разработка, основанная на соединении "магнетоферритин", добавляет возможности и для терапевтических манипуляций.
Они усиливают отклик пораженных клеток, делая их более видимыми для томографа. Среди подобных веществ – парамагнитные частицы гадолиния и суперпарамагнитные частицы железа.
Магнетоферритин – соединение, состоящее из эндогенного человеческого белка (ферритина) и магнитного ядра. Оно биосовместимо и гипоаллергенно.
Учеными предполагается внутривенное введение магнетоферритина. Распространяясь вместе с кровотоком, он будет захватываться клетками-мишенями.
"В большом количестве работ было показано, что эти опухолевые клетки активно "ловят" трансферрин – белок, отвечающий за транспорт железа в крови. Те же рецепторы способны захватывать и магнетоферритин. Попадая в лизосомы клеток-мишеней, магнетоферритин будет дополнительно усиливать сигнал", – сообщил приглашенный профессор лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Ульф Видвальд.
Область исследований "Материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни" – одна из стратегических единиц развития университета. Статья о разработке опубликована в журнале Advanced Functional Materials.