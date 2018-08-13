Археологи нашли "чувство прекрасного" у обитавших на Алтае неандертальцев

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили в Чагырской пещере на Алтае, где 40-60 тысяч лет назад жили неандертальцы, кристаллик горного хрусталя, который, по всей видимости, специально откололи и принесли в эстетических целях, сообщила журналистам в понедельник ведущий научный сотрудник Института Ксения Колобова.
Изначально считалось, что неандертальцам не было свойственно чувство прекрасного, и они не изготавливали предметы искусства, однако новая находка это опровергает, пояснила Колобова.
"Здесь мы можем говорить о расширении когнитивных способностей, то, о чем раньше думали, что это невозможно. Сейчас мы можем говорить о том, что им (неандертальцам – ред.) понравилось что-то красивое, и они целенаправленно это принесли. Мы можем говорить о чувстве прекрасного и о том, что они (для его удовлетворения – ред.) производили определенную цепочку действий", — сообщила специалист.
Чагырская пещера расположена в южной части Алтайского края на территории Краснощековского района. Ведущиеся здесь в течение последних десяти лет археологические исследования показали, что неандертальцы пришли сюда примерно 60 тысяч лет назад с территории восточной Европы. Из известных науке стоянок неандертальцев стоянка в Чагырской пещере самая восточная. Ученые считают, что древние люди — носители уникальной традиции изготовления каменных орудий, дошли до Алтая вслед за пищей – бизонами.