Археологи нашли "чувство прекрасного" у обитавших на Алтае неандертальцев

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили в Чагырской пещере на Алтае, где 40-60 тысяч лет назад жили неандертальцы, кристаллик горного хрусталя, который, по всей видимости, специально откололи и принесли в эстетических целях, сообщила журналистам в понедельник ведущий научный сотрудник Института Ксения Колобова.

"Мы обнаружили в культурных отложениях Чагырской пещеры маленький кристаллик горного хрусталя, который, по данным нашего геолога, был принесен извне. Трасолог специально исследовал этот кристаллик, не нашел следов его использования, однако нашел следы того, что его специально отламывали от горного хрусталя. Таким образом, можно говорить о том, что неандертальцы целенаправленно принесли в пещеру очень красивый кусочек хрусталя и не использовали его там никак", — рассказала она.

Изначально считалось, что неандертальцам не было свойственно чувство прекрасного, и они не изготавливали предметы искусства, однако новая находка это опровергает, пояснила Колобова.

"Здесь мы можем говорить о расширении когнитивных способностей, то, о чем раньше думали, что это невозможно. Сейчас мы можем говорить о том, что им (неандертальцам – ред.) понравилось что-то красивое, и они целенаправленно это принесли. Мы можем говорить о чувстве прекрасного и о том, что они (для его удовлетворения – ред.) производили определенную цепочку действий", — сообщила специалист.

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Ученые запланировали поиск ближайших сырьевых ресурсов горного хрусталя, а также пород типа хальцедона или яшмы, из которых неандертальцы изготавливали высококачественные каменные орудия труда, которые они транспортировали не менее чем на 20 километров. "То есть, мы будем знать, откуда, как, когда и для чего они это приносили. Раньше предполагалось, что неандертальцы просто брали гальку из-под ног и что-то с ней делали. Это совсем не так", — сказала археолог.

Чагырская пещера расположена в южной части Алтайского края на территории Краснощековского района. Ведущиеся здесь в течение последних десяти лет археологические исследования показали, что неандертальцы пришли сюда примерно 60 тысяч лет назад с территории восточной Европы. Из известных науке стоянок неандертальцев стоянка в Чагырской пещере самая восточная. Ученые считают, что древние люди — носители уникальной традиции изготовления каменных орудий, дошли до Алтая вслед за пищей – бизонами.