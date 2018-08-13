Индия планирует проводить по два космических запуска ежемесячно

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена в течение ближайших 16 месяцев осуществить 31 космический запуск, что в среднем составит по два пуска в месяц, заявил в интервью телеканалу NDTV глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

"У нашего агентства очень плотный график по будущим пускам. Мы рассчитываем произвести девять космических запусков в следующие пять месяцев и еще 22 — с февраля по декабрь 2019 года. Таким образом, получается по два пуска в месяц", — сказал руководитель организации.

По его словам, в планах ISRO на ближайшие 36 месяцев также числится запуск на орбиту Земли беспрецедентного числа спутников — в общей сложности порядка 50. Они будут предназначаться в том числе для наблюдения за поверхностью Земли и исследования океана, отметил Сиван. Среди них будут также и иностранные спутники, добавил он.

Ближайшей миссией, как информировал собеседник телеканала, станет вывод на орбиту Земли двух британских спутников индийской ракетой-носителем PSLV.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного Департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).

По данным местных СМИ, на сегодняшний день ISRO уже разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей.